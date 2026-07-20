De Beers: Αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου διαμαντιών

Το ορυχείο Venetia απασχολεί περισσότερους από 4.000 ανθρώπους και αντιπροσωπεύει το 40% παραγωγής διαμαντιών στη χώρα

Ελένη Ευστρατίου

De Beers: Αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου διαμαντιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η De Beers αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του ορυχείου Venetia Νότια Αφρική λόγω μεωσης της ζήτησης και συρρίκνωσης των κερδών.
  • Το ορυχείο Venetia απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους και παράγει το 40% των διαμαντιών της χώρας.
  • Η μείωση των τιμών διαμαντιών οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση, κυρίως στην Κίνα, και στον ανταγωνισμό από εργαστηριακά διαμάντια.
  • Η μητρική εταιρεία Anglo American εξετάζει την πώληση της De Beers και στρέφεται προς την αγορά χαλκού, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Οι ηθικές ανησυχίες για τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον έχουν αυξήσει τη δημοτικότητα των εργαστηριακών διαμαντιών, επηρεάζοντας την παραδοσιακή παραγωγή φυσικών διαμαντιών.
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Η εταιρεία-γίγαντας εξορύξεων διαμαντιών De Beers αναστέλλει τη ειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου στη Νότια Αφρική για δύο χρόνια, λόγω μείωσης της ζήτησης και συρρίκνωσης των κερδών.

Όπως γράφει σε άρθρο του το BBC, οι τιμές σε ολόκληρο τον κλάδο έχουν μειωθεί επειδή λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια από ό,τι στο παρελθόν, ειδικά στην Κίνα. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί από πολύ πιο οικονομικούς λίθους που παράγονται πλέον σε εργαστήρια.

Ανακοινώνοντας την απόφασή της να κλείσει προσωρινά το ορυχείο Venetia, στο βόρειο άκρο της Νότιας Αφρικής, η De Beers δήλωσε ότι χρειάζεται να μειώσει το κόστος και να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της, δεδομένης της ύφεσης στην παγκόσμια αγορά διαμαντιών. Το συγκεκριμένο ορυχείο απασχολεί περισσότερους από 4.000 ανθρώπους και αντιπροσωπεύει το 40% παραγωγής διαμαντιών στη χώρα.

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Στροφή στην αγορά χαλκού λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Τα συνδικάτα εργαζομένων έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν για απώλειες θέσεων εργασίας στον μεταλλευτικό τομέα της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 4% του εθνικού ΑΕΠ. Η De Beers έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο χρόνια διακοπής λειτουργίας για να καταστήσει τις υποδομές πιο «αποδοτικές» με αυξημένη «χωρητικότητα» , έτοιμες να ανοίξουν ξανά την παραγωγή μόλις βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς.

https://www.instagram.com/p/Da-7w1DE8jH/

Η εταιρεία κολοσσός ανήκει κατά πλειοψηφία στην Anglo American, η οποία φέρεται να προσπαθεί να την πουλήσει και να στρέψει την προσοχή της στην αναπτυσσόμενη αγορά χαλκού που τροφοδοτείται από την πρόσφατη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η De Beers λάνσαρε το διαφημιστικό σλόγκαν «Ένα διαμάντι είναι για πάντα» το 1947, επιδιώκοντας να εδραιώσει την ιδέα ότι ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι ήταν απαραίτητο μέρος του γάμου, και αργότερα ενέπνευσε ένα μυθιστόρημα του James Bond και το τραγούδι που ηχογράφησε η Shirley Bassey για το κινηματογραφικό franchise.Ωστόσο, οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν έκτοτε αλλάξει και οι καιροί είναι πλέον δύσκολοι σε ολόκληρο τον κλάδο, με αποτέλεσμα ο δείκτης τιμών ακατέργαστων διαμαντιών της International Diamond Consultants να έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό από το 2022.

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Ηθικές ανησυχίες για την παραγωγή φυσικών διαμαντιών

Τα διαμάντια που καλλιεργούνται σε εργαστήρια έχουν κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές εκφράζουν ηθικές ανησυχίες σχετικά με τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας των ανθρακωρύχων, καθώς και για τις περιβαλλοντικές ζημιές. Ωστόσο, η De Beers και άλλες καθιερωμένες εταιρείες έχουν επωφεληθεί και αυτές από αυτές τις αλλαγές στον κλάδο, παράγοντας τις δικές τους εκδοχές που έχουν αναπτυχθεί σε εργαστήριο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτήν που θα πλήρωνε κανείς για φυσικά διαμάντια.

Η De Beers δεν είναι ο πρώτος μεγάλος παραγωγός που μειώνει τις δραστηριότητές της τα τελευταία χρόνια, αλλά κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στον χώρο λόγω της μακράς ιστορίας της που χρονολογείται από το 1871. Ο ιδρυτής του ήταν ο Σέσιλ Ρόουντς, ο Άγγλος άποικος, οι δυνάμεις του οποίου εκδίωξαν τους ιθαγενείς Αφρικανούς από τη γη τους και τους στέρησαν βασικά δικαιώματα.

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Έγινε εκατομμυριούχος στη διαδικασία και δικαιολόγησε την στέρηση του δικαιώματος ψήφου και τον φυλετικό διαχωρισμό τους στο Κοινοβούλιο του Κέιπ Τάουν αρκετά χρόνια αργότερα, λέγοντας «οι ιθαγενείς είναι παιδιά...απλώς αναδύονται από τη βαρβαρότητα».

Η κληρονομιά του στη νότια Αφρική έχει γίνει αφρομή για συζητήσεις σχετικά με την «αποαποικιοποίηση» θεσμών που εξακολουθούν να φέρουν το όνομά του, όπως πανεπιστήμια που έχουν αγάλματα προς τιμήν του και υποτροφίες που βασίζονται στον τεράστιο πλούτο του. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το οποίο αποφαίτησαν ο Μπιλ Κλίντον και η Αυσταλή πρωθυπουργός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ.

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