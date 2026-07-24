Τζάστιν και Χάιλι Μπίμπερ: Ο φακός τους εντόπισε στο Κρανίδι Αργολίδας για τις διακοπές τους

Snapshot Ο Τζάστιν η Χάιλι Μπίμπερ βρίσκονται στο Κρανίδι Αργολίδας για διακοπές μαζί με τον γιο τους Τζακ.

Το ζευγάρι διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, επιλέγοντας ηρεμία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δεν έχουν δημοσιεύσει προσωπικά τις διακοπές τους, αλλά κυκλοφορούν φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις 23 Ιουλίου.

Η Ελλάδα είχε ξανά επιλεγεί από το ζευγάρι για καλοκαιρινές διακοπές το 2021, τότε στη Μύκονο, πριν γίνουν γονείς.

Τώρα προτιμούν πιο απλές διακοπές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της οικογένειάς τους με τον σχεδόν δύο ετών γιο τους. Snapshot powered by AI

Στο Κρανίδι της Αργολίδας φέρεται να βρίσκεται το ζεύγους Τζάστιν και Χάιλι Μπίμπερ, μαζί με τον γιο τους Τζακ, σύμφωνα με εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια δημοσίευση σχετικά με τις διακοπές τους, εικόνες που έχουν εμφανιστεί από τις 23 Ιουλίου, δείχνουν το ζευγάρι να βρίσκεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Αργολίδας.

Justin Bieber, Hailey Bieber and their son Jack Blues spotted in vacation in Kradini,Greece (July 23) pic.twitter.com/DJhvZZAkGF — Justin Bieber News (@jbtraacker) July 23, 2026

Λίγες μέρες μετά την εμφάνισή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Τζάστιν Μπίμπερ μαζί με την οικογένειά του επέλεξαν ένα ήσυχο αλλά πολυτελές μέρος της Πελοποννήσου ώστε να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι είχε επιλέξει ξανά την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές στο παρελθόν, όταν είχαν βρεθεί στη Μύλο το 2021, όταν όμως ακόμη δεν ήταν γονείς. Τώρα, μαζί με τον σχεδόν δύο ετών γιο τους, Τζακ, επιλέγουν ένα πιο απλό στυλ διακοπών, που καλύπτει όμως όλων των ειδών τις ανάγκες τους.

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