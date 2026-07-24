Δεν έχει κλιματισμό, αλλά μένει δροσερό ακόμα και στον καύσωνα: Το μυστικό αφρικανικού mall
Ένα εμπορικό κέντρο στη Ζιμπάμπουε παραμένει δροσερό χωρίς κλιματισμό, αξιοποιώντας έναν ευφυή σχεδιασμό εμπνευσμένο από τις φωλιές των τερμιτών
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Από τα μέσα Ιουνίου, η Ευρώπη βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα που ανέδειξαν πόσο απροετοίμαστες είναι πολλές μεγάλες πόλεις απέναντι στα ολοένα θερμότερα καλοκαίρια, τα οποία εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου καταγράφηκαν σε μεγάλες περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας και ακόμη και της Πολωνίας, με εικόνες ανθρώπων να αναζητούν ανεμιστήρες στα καταστήματα, να κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους ή να τοποθετούν σκίαστρα στα παράθυρα για να μειώσουν τη ζέστη.
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