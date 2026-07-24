Εμποδίζει το αντηλιακό τη φυσική δημιουργία βιταμίνης D;

Επηρεάζεται η παραγωγή βιταμίνης D μέσω άμεσης έκθεσης του δέρματος στον ήλιο από το αντηλιακό;

Newsbomb

Εμποδίζει το αντηλιακό τη φυσική δημιουργία βιταμίνης D;
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το αντηλιακό προστατεύει το δέρμα, μειώνοντας την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά μήπως έτσι εμποδίζει και τον οργανισμό να παράγει φυσιολογικά βιταμίνη D; Η ανησυχία ακούγεται λογική, επειδή οι υπεριώδεις ακτίνες Β βοηθούν το δέρμα να παράγει βιταμίνη D. Ωστόσο, η σχετική έρευνα στον πραγματικό κόσμο δείχνει ότι η κανονική χρήση αντηλιακού συνήθως δεν προκαλεί ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Η διατύπωση έχει σημασία: το αντηλιακό δεν εμποδίζει κάποια «απορρόφηση» της βιταμίνης D. Θεωρητικά, μπορεί να μειώσει την παραγωγή βιταμίνης D στο δέρμα, φιλτράροντας την UVB, αλλά η βιταμίνη D από τρόφιμα ή συμπληρώματα απορροφάται μέσω του πεπτικού συστήματος.

Πώς βοηθά το ηλιακό φως το σώμα να παράγει βιταμίνη D;

Όταν οι ακτίνες UVB φτάσουν στο εκτεθειμένο δέρμα, μια ένωση που σχετίζεται με τη χοληστερόλη μετατρέπεται σε προβιταμίνη D3. Στη συνέχεια αυτή η προβιταμίνη D3 επεξεργάζεται από το συκώτι και τα νεφρά σε μορφές βιταμίνης D, που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα.

Επειδή το αντηλιακό έχει σχεδιαστεί εν μέρει για να εμποδίζει την UVB, εργαστηριακά πειράματα δείχνουν ότι ένα παχύ, τέλεια ομοιόμορφο στρώμα μπορεί να μειώσει αυτήν τη διαδικασία. Στην πράξη, όμως, οι άνθρωποι σπάνια καλύπτουν ομοιόμορφα κάθε εκτεθειμένη στον ήλιο περιοχή του δέρματος. Έτσι, το αντηλιακό επιτρέπει σε κάποια ποσότητα UVB να φτάσει στο δέρμα.

Τι δείχνουν οι σχετικές έρευνες

Μια μελέτη συνέκρινε ενήλικες που χρησιμοποιούσαν δύο αντηλιακά με SPF 15 που εφαρμόζονταν στη συνιστώμενη ποσότητα με άτομα που χρησιμοποιούσαν το δικό τους αντηλιακό και μια ομάδα ελέγχου που παρέμεινε στην Πολωνία. Τα επίπεδα βιταμίνης D αυξήθηκαν σημαντικά και στις δύο ομάδες αντηλιακών που έλαβαν οδηγίες, ενώ τα σωστά εφαρμοσμένα προϊόντα απέτρεψαν τα ηλιακά εγκαύματα.

Μια συστηματική ανασκόπηση επί 75 πειραματικών, επιτόπιων και παρατηρητικών μελετών κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα. Εργαστηριακές μελέτες υποστήριξαν μια θεωρητική μείωση της παραγωγής βιταμίνης D, αλλά οι δοκιμές και οι μελέτες στον πραγματικό κόσμο γενικά βρήκαν ελάχιστα στοιχεία ότι η τακτική χρήση αντηλιακού μειώνει την κατάσταση της βιταμίνης D σε υγιείς ανθρώπους.

Μια άλλη ανασκόπηση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα αντηλιακά ευρέος φάσματος, που χρησιμοποιούνται για καθημερινή ή ψυχαγωγική προστασία, είναι απίθανο να θέσουν σε κίνδυνο τη σύνθεση βιταμίνης D. Τα στοιχεία είναι λιγότερο εκτενή για τα προϊόντα υψηλού SPF, που εφαρμόζονται με συνέπεια, και για άτομα που εφαρμόζουν πολύ αυστηρή αποφυγή του ήλιου.

Φυσική παραγωγη βιταμινης D

Πώς ο οργανισμός παράγει βιταμίνη D μέσω απευθείας έκθεσης του δέρματος σε ηλιακή ακτινοβολία

Bigstock®

Χρειάζεται να παραλείψετε το αντηλιακό για να αυξήσετε τη βιταμίνη D;

Όχι. Η σκόπιμη μη προστασία του δέρματος δεν συνιστάται ως στρατηγική αύξησης της βιταμίνης D. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία που διεγείρει τη βιταμίνη D βλάπτει επίσης τα κύτταρα του δέρματος και αυξάνει τους κινδύνους ηλιακού εγκαύματος, πρόωρης γήρανσης του δέρματος και καρκίνου του δέρματος.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε αντηλιακό ευρέος φάσματος, ανθεκτικό στο νερό με SPF 30 ή υψηλότερο στο εκτεθειμένο δέρμα, μαζί με σκιά, ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Η βιταμίνη D μπορεί να ληφθεί -χωρίς σκόπιμη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία- μέσω τροφίμων, εμπλουτισμένων προϊόντων και συμπληρωμάτων, όταν χρειάζεται.

Χρήσιμες πηγές τροφίμων περιλαμβάνουν λιπαρά ψάρια, κρόκους αυγών και εμπλουτισμένο γάλα ή εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης. Ένας γιατρός μπορεί να σας συμβουλεύσει εάν η συμπλήρωση είναι κατάλληλη με βάση τη διατροφή, το ιστορικό υγείας και την ηλικία σας.

Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει χαμηλή βιταμίνη D;

Ο κίνδυνος εξαρτάται από πολύ περισσότερα από το αντηλιακό. Τα άτομα με πιο σκούρο δέρμα χρειάζονται περισσότερη έκθεση σε UVB, για να παράγουν την ίδια ποσότητα βιταμίνης D, επειδή η μελανίνη απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. Ο κίνδυνος μπορεί επίσης να είναι υψηλότερος σε ηλικιωμένους ενήλικες, άτομα που περνούν λίγο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε άτομα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του δέρματός τους και σε άτομα με παθήσεις που μειώνουν την απορρόφηση λίπους.

Τα άτομα που πρέπει να αποφεύγουν το ηλιακό φως λόγω φωτοευαισθησίας, κινδύνου καρκίνου του δέρματος ή επιδράσεων φαρμάκων μπορεί να χρειαστούν ιατρική συμβουλή σχετικά με εξετάσεις ή συμπληρώματα. Ο τακτικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος για κάθε υγιή ενήλικα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το σώμα να παράγει βιταμίνη D αν ο ήλιος με χτυπάει μέσω παραθύρου;

Συνήθως όχι σε σημαντικές ποσότητες. Τα τυπικά τζάμια παραθύρων δεν εμποδίζουν μεγάλο μέρος της UVA που συμβάλλει στη γήρανση του δέρματος, αλλά μπλοκάρουν το μεγαλύτερο μέρος της UVB, της ακτινοβολίας που απαιτείται για την παραγωγή βιταμίνης D.

Προκαλεί η εφαρμογή αντηλιακού μόνο στο πρόσωπο ανεπάρκεια βιταμίνης D;

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η προστασία του προσώπου από μόνη της προκαλεί ανεπάρκεια. Η κατάσταση της βιταμίνης D αντανακλά πολλούς παράγοντες, όπως η συνολική έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, η εποχή, η χρώση του δέρματος, η διατροφή, η ηλικία και οι συνθήκες υγείας.

Συμπέρασμα

Το αντηλιακό μπορεί θεωρητικά να μειώσει την παραγωγή βιταμίνης D υπό εργαστηριακές συνθήκες, αλλά τα στοιχεία στον πραγματικό κόσμο δείχνουν, ότι η συνήθης χρήση δεν εμποδίζει τους περισσότερους ανθρώπους να διατηρούν τα επίπεδα βιταμίνης D.

Η προστασία του δέρματος παραμένει απαραίτητη. Όποιος ανησυχεί για ανεπάρκεια βιταμίνης D θα πρέπει να την αντιμετωπίσει μέσω διατροφής, κατάλληλης συμπλήρωσης και ιατρικών συμβουλών, όχι μέσω σκόπιμης ηλιακής βλάβης.

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