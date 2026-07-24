Paros Beach Hoops: Η Novibet και το Giant Heart στο πλευρό διοργάνωσης με σημαντικό κοινωνικό σκοπό

Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar επέστρεψε και φέτος στην Πάρο, συνδυάζοντας το beach basketball με έναν ξεκάθαρο κοινωνικό σκοπό. Με Platinum Χορηγό τη Novibet, το τριήμερο event ανέδειξε τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργεί ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή, το ιδιαίτερο concept του beach basketball μεταφέρει το παιχνίδι στην άμμο μέσα από απλούς κανόνες που επιτρέπουν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου να γίνουν μέρος της εμπειρίας. Το αποτέλεσμα ήταν περισσότερες από 65 ομάδες, πάνω από 250 συμμετέχοντες και εκατοντάδες επισκέπτες να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία στην Πάρο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία της διοργάνωσης δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς της συμμετοχής, αλλά στον κοινωνικό της σκοπό. Μέσα από τη διοργάνωση εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για τη δημιουργία της πρώτης Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού αλλά και τους χιλιάδες ανθρώπους που το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Η Novibet, μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στήριξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία απέδειξε στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης θετικής αλλαγής για τις τοπικές κοινωνίες.

Ξεχωριστή στιγμή του τριημέρου αποτέλεσε η παρουσία του Ambassador του Giant Heart, Βασίλη Σπανούλη, ενώ το «παρών» έδωσαν και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, των media και της ψυχαγωγίας, όπως η Κατερίνα Καινούργιου, ο Σάκης Τανιμανίδης, η Χριστίνα Μπόμπα, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Ευθύμης Ρεντζιάς και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, με την παρουσία των Betarades να ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας γύρω από τη διοργάνωση.

Η συμμετοχή της Novibet και του Giant Heart στο Paros Beach Hoops αποτελεί μέρος της διαχρονικής δέσμευσης της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Γιατί η μεγαλύτερη αξία του αθλητισμού δεν βρίσκεται μόνο στις στιγμές που χαρίζει, αλλά και στη θετική αλλαγή που μπορεί να αφήσει πίσω του.