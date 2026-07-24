Ακυρώθηκε εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη λόγω προβλήματος υγείας

Απρόοπτο προέκυψε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί προγραμματισμένη εμφάνισή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα social media μαγαζιού στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, όπου θα τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, έγινε γνωστό ότι τελικά δεν πραγματοποιηθεί το live του.

Η ανακοίνωση τονίζει πως ο λόγος της ματαίωσης της εμφάνισης του γνωστού τραγουδιστή, οφείλεται σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, οι διοργανωτές ενημέρωσαν, ότι όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να προχωρήσουν σε επιστροφή χρημάτων από το σημείο όπου έγινε η αγορά τους.

Όπως αναφέρεται: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».