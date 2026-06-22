Η Χέιλι Μπίμπερ βάζει «φωτιά» στη νέα καμπάνια εσωρούχων της Κιμ Καρντάσιαν

Η Χέιλι Μπίμπερ εντάχθηκε στην οικογένεια της Skims.

Στη νέα καμπάνια για το brand εσωρούχων της Κιμ Καρντάσιαν, το 29χρονο μοντέλο φορά κομμάτια από τη συλλογή «Everyday Cotton», η οποία περιλαμβάνει bralettes, σουτιέν με μπανέλα, στρινγκ αλλά και σλιπ με μεγαλύτερη κάλυψη.

Η Μπιμπερ μοιράστηκε μερικές από τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

https://www.instagram.com/p/DZ5QpBmm6Lm/

Φωτογραφημένη από τον Mert Alas, ποζάρει παιχνιδιάρικα με διάφορα κομμάτια της συλλογής πετυχαίνοντας τον σκοπό της καμπάνιας - να δείχνει ακαταμάχητα ελκυστική.

Αν και η Χέιλι Μπίμπερ διατηρεί στενή φιλία με αρκετά μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ, μέχρι σήμερα δεν είχε ποζάρει ποτέ για τη Skims, λόγω των προηγούμενων συνεργασιών της με τη Victoria’s Secret και την Calzedonia.

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