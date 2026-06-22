Η Τζένιφερ Λόπεζ λέει «Thank U, Next» στους πρώην της, μαζί με το παιδί του Μπεν Άφλεκ - Βίντεο

Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε «Thank U, Next» στους πρώην της, διασκεδάζοντας σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε μαζί με το μεσαίο παιδί του Μπεν Άφλεκ, την Σεραφίνα

Η ηθοποιός εθεάθη να τραγουδά το breakup anthem της Grande από το 2019, έχοντας στο πλευρό της με την κόρη της, Έμα και τη Σεραφίνα στη συναυλία της περιοδείας «Eternal Sunshine» στο Λος Άντζελες, το Σάββατο.

Jennifer Lopez spotted at Ariana Grande’s ‘eternal sunshine tour’ in Inglewood tonight. pic.twitter.com/QygYCwLNUT

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 21, 2026



Σε βίντεο που εξασφάλισε το Entertainment Tonight, η Λόπεζ τραγουδούσε με πάθος τους στίχους, ενώ έκανε ακόμη και χειρονομία «αποχαιρετισμού» με τα χέρια της, χορεύοντας δίπλα στα δύο παιδιά.

Η Σεραφίνα και η Έμα φορούσαν T-shirts και τζιν, ενώ η Λόπεζ επέλεξε ένα κομψό total white σύνολο, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα και τσάντα Hermès.

Jennifer Lopez singing along to Ariana Grande’s “thank u, next” at the eternal sunshine tour last night. pic.twitter.com/qhIpOz7SfM

— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) June 21, 2026



Η Λόπεζ και ο Άφλεκ ήταν παντρεμένοι για δύο χρόνια, προτού εκείνη καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024.

Πριν από αυτό, οι δυο τους είχαν υπάρξει αρραβωνιασμένοι από το 2002 έως το 2004. Στη συνέχεια ακολούθησαν χωριστούς δρόμους και δημιούργησαν τις δικές τους οικογένειες.

Η 56χρονη τραγουδίστρια απέκτησε τα δίδυμα, Έμα και Μαξ με τον πρώην σύζυγό της, Μαρκ Άντονι, το 2008.

Διαβάστε επίσης