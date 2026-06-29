Το καλοκαίρι των μεταγραφών και η πράσινη Θεοδώρα, ο νόμος Κατσέλη και το τρικ των servicers

Η «πράσινη» Θεοδώρα

Η τελευταία της εμφάνιση στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας συνοδεύθηκε με ένα καταπράσινο «σοσιαλιστικό» φόρεμα. Διόλου τυχαίο. Η πασιονάρια της Πέλλας παραιτήθηκε την Κυριακή από το κόμμα Κασσελάκη και είναι πλέον ένα βήμα πριν την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, εκεί από όπου ξεκίνησε πριν γίνει αριστερή... Η ίδια το είχε συζητήσει με το Νίκο Ανδρουλάκη από τον Απρίλιο και το Μάιο είχε ήδη κλειδώσει η μεταγραφή της. Μάλιστα ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ που έγινε αρχές Μαϊου. Άλλωστε η Τζάκρη στην Πέλλα βγαίνει πρώτη με όποιο κόμμα κι αν κατέβει. Ξεκάθαρο πράγματα. Είτε αρέσει είτε όχι ο πρόεδρος Νίκος θέλει αυτή την περίοδο σίγουρα χαρτιά...

Το καλοκαίρι των μεταγραφών

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν θα χορτάσουμε μεταγραφές κυρίως από το ΠΑΣΟΚ στο κόμμα Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Χαριλάου Τρικούπη. Ήδη ο πρώην πρωθυπουργός έχει βάλει στο... μάτι τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και τον Χάρη Δούκα ενώ έχει ήδη εντάξει αρκετά πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και πρώην συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από τον Νίκο Νυφούδη μέχρι τον Αντώνη Σαουλίδη και από την Άννα Παπαδοπούλου μέχρι τον Μαρίνο Σκανδάμη, τον Γιώργο Σιακαντάρη και τη ΜαριζέταΑντωνοπούλου. Στον αντίποδα ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί στενό pressing να φέρει στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, τη ΝίναΚασιμάτη και την προσφάτως παραιτηθείσα από τους Δημοκράτες Θεοδώρα Τζάκρη. Προφανώς θα ήθελε και άλλα στελέχη από τη Νέα Αριστερά για παράδειγμα, οπότε εν μέσω θέρους δεν θα πλήξουμε καθόλου... Μην ξεχνάτε ότι έχει ήδη πάρει τον Πέτρο Παππά, τη Ράνια Θρασκιά, τον πιανίστα Νικόλα Φαραντούρη και τον θεατράνθρωπο Θεοδόση Πελεγρίνη...

ΣΥΡΙΖΑ σε ΠΑΣΟΚ: Ελάτε να μας σώσετε

Στο οικοσύστημα της πλατείας Κουμουνδούρου έχουν χάσει πλήρως τη μπάλα. Μετά το ηχηρό όχι του Αλέξη Τσίπρα σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Φάμελλος έχει ρίξει τα δίχτυα του στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Με δηλώσεις της η Αναστασία Σαπουνά αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος εκτίμησε ότι προγραμματικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλά κοινά με το ΠΑΣΟΚ... Σαν να λέει «ελάτε να μας πάρετε ρε παιδιά...». Βέβαια για να είμαστε προσγειωμένοι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κανένα απολύτως κέρδος να μαζέψει στη Χαριλάου Τρικούπη ένα κόμμα που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται στο 1,2%. Υπάρχει περίπτωση να συνυπάρξει με Πολάκη και Παππά; Θα αστειεύεστε. Ούτε μια στο εκατομμύριο. Γι' αυτό και ο Σωκράτης Φάμελλος έχει στείλει ανθρώπους των ειδικών αποστολών μήπως και υπάρξει κάποια συγχώνευση με τη Νέα Αριστερά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη για να μην χαθούν οι κρατικές επιχορηγήσεις κλπ.

Η «επιστροφή» της Λατινοπούλου

Φτάνουν στ' αυτιά μου πληροφορίες ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου δέχεται εισηγήσεις να συνεργαστεί κάποια στιγμή με το εν αναμονή κόμμα Σαμαρά για να μπορέσει κάποια στιγμή στο μέλλον και στην μετά Μητσοτάκη εποχή να επιστρέψει στη ΝΔ με «όχημα» το κόμμα Σαμαρά. Να σας πω: εδώ που φτάσαμε όλα τα θεωρώ πιθανά.

Η ανάρτηση της Γκίλφοϊλ για τον Σαμαρά και στο βάθος Κυρανάκης

Η Αμερικανίδα πρέσβης ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία από τη συνάντηση που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά. «Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», έγραψε η Κίμπερλι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά αναθάρρησαν βεβαίως για το γεγονός ότι η πρέσβης των ΗΠΑ είχε τετ α τετ με τον πρώην πρωθυπουργό. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Κίμπερλι βλέπει τους πάντες. Να για παράδειγμα μετά τον Σαμαρά είδε τον γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τον οποίο επίσης έκανε ανάρτηση... Πρόκειται για εθιμοτυπικές συναντήσεις και όχι για κάτι ιδιαίτερο με βαρύνουσα σημασία...

Ο διαρκής «πόλεμος» του Τσίπρα με τις τράπεζες

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των τραπεζών κατά την πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η εποχή των κορόιδων τελείωσε» και ότι τελείωσε η πλάκα με τις τράπεζες. Έστειλε τελεσίγραφο ότι αν αναλάβει την εξουσία θα πληρώνουν έκτακτη εισφορά και η δήλωσή του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συνέντευξή του στο Νίκο Χατζηνικολάου ότι το 2015 έπρεπε να τις είχε κλείσει μόνος του τις τράπεζες... «Δεν τις κλείσαμε εμείς. Μας τις έκλεισαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών», είχε πει χαρακτηριστικά. Το ίδιο ακριβώς είχε πει την άνοιξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης για έκτακτη εισφορά των τραπεζών και αμέσως μετά οι τραπεζίτες τον φώναξαν σε μια συνάντηση και τον προσγείωσαν απότομα στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να δηλώσει μετά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει απέναντι του το χρηματοπιστωτικό σύστημα και διάφορα άλλα ωραία... Φαντάζομαι με εννοείται...

Οι σχέσεις Αβραμόπουλου με Μητσοτάκη

Οφείλω να καταθέσω ρεπορταζιακά ότι οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ή καλύτερα της οικογένειας Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα θερμές. Για αυτό και δεν έπεσα από τα σύννεφα που ο πρωθυπουργός δεν έσπευσε να καλύψει τον πρώην επίτροπο στην υπόθεση του Qatargate. Για όσους λησμονούν, το 2009 στην μάχη για την προεδρία της ΝΔ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του και στήριξε δημοσίως τον Αντώνη Σαμαρά με αποτέλεσμα να χάσει η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ του Αβραμόπουλου. Το δεύτερο ήρθε κάποια χρόνια μετά όταν ο πρώην επίτροπος άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ήθελε να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάτι που τελικά δεν προχώρησε και προτάθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Αργότερα όταν ο Μητσοτάκης εξελέγη πρωθυπουργός ο Αβραμόπουλος ήθελε διακαώς το υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ακόμα περιμένει... Επίσης επιθυμούσε και την είσοδό του στα ψηφοδέλτια της Α' Αθηνών της ΝΔ. Η μετακίνησή του στην Ηλεία έγινε καθ' υπέρβαση της δικής του έντονης και δεδηλωμένης επιθυμίας. Παρά τις επίμονες πιέσεις και τις δημόσιες εκκλήσεις του να είναι υποψήφιος στην παραδοσιακή του περιφέρεια, το Μαξίμου τον ώθησε τελικά στον τόπο καταγωγής του πατέρα του στο Αυγείο... Στο χωριό Μπουχιώτη δίπλα στην Αμαλιάδα.

Η αλήθεια για την «κάθαρση» της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι ξεκινά την κάθαρση στο κόμμα της την Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και κατήγγειλε εκβιασμούς και εξαγορές υποψηφιοτήτων χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Πότε πρόλαβε και «βρόμισε» ένα κόμμα που μετρά ένα μήνα ζωής είναι βέβαια ανεξήγητο φαινόμενο. Δεν ήξερε δηλαδή η κυρία Καρυστιανού και οι στενοί συνεργάτες της ποιοι έμπαιναν στο κόμμα; Τώρα ανακάλυψε ότι εισήλθαν «πράκτορες του συστήματος» για να την λιώσουν; Τον Κοκοτσάκη και τον Παπανικολάου ποιος τους έφερε στο κόμμα της; Η ίδια δεν τους επέλεξε; Ή μήπως τους έμαθε προχθές; Ήρεμα ρωτάω... Πάμε τώρα στην ταμπακιέρα της υπόθεσης. Οι συγκρούσεις της ηγεσίας του κόμματος με συγκεκριμένα στελέχη έχουν να κάνουν με τις εκλογικές περιφέρειες. Κάποιοι υποψήφιοι είχαν κλειδώσει από μόνοι τους το πού θα κατέβουν κάτι που ενόχλησε την κλειστή ομάδα των συνεργατών της κυρίας Καρυστιανού και για αυτό φτάσαμε στις αποχωρήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια...

Ποιοι βουλευτές της ΝΔ φέρονται να σπεύδουν στην αγκαλιά Σαμαρά;

Μέχρι στιγμής ανεπίσημα δύο εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ «πολιτογραφούνται» ως έτοιμοι να μετακομίσουν στο υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Επειδή δεν είναι σωστό να μιλάμε με υπονοούμενα, πρόκειται για τον Μίλτο Χρυσομάλλη προσωπικό φίλο του Αντώνη Σαμαρά που τον ακολουθεί σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις του και τον Γιώργο Βλάχο ο οποίος συγκαταλέγεται στο μπλοκ των καραμανλικών. Μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι κανείς τους δεν έχει διαψεύσει τα σενάρια...

Η «εξαφάνιση» Χαλικιά

Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί αλλά χάσαμε τη κα Δήμητρα Χαλικιά που γυρνούσε με τον τίτλο (του 2014)πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης (με εννοείτε φαντάζομαι) και σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους που δεν είδαν ποτέ να υπάρχει σκάνδαλο αλλά και στα δικαστήρια όπου εκεί κατέθετε επί παντός επιστητού κατηγορώντας κόσμο και κοσμάκη. Είναι η ίδια Χαλικιά που μας έβγαλε στη σέντρα για αυτά που γράφαμε προ δύο εβδομάδων γιατί προφανώς δεν της άρεσαν υποσχόμενη ότι «Δεν πρόκειται να τους αφήσω να πάρουν ανάσα». Να την πληροφορήσουμε λοιπόν ότι εμείς παίρνουμε ανάσα από καθαρό αέρα. Και σίγουρα δεν τσαλαβουτάμε στις λάσπες.

Ο άθλος Πιτσιλή

Πραγματικά του αξίζουν τα εύσημα γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφτιαξε μια νέα αίτηση ΟΣΔΕ (αυτή που κάνουν οι αγρότες για να λάβουν επιδοτήσεις) η οποία είναι και αξιόπιστη και λειτουργική. Τόσο λειτουργική που όταν έκανε παρουσίαση πετάχτηκε ένα φερέφωνο της Neuropublic και ιδιοκτήτης ΚΥΔ που έχει κάτι εμπλοκές με τα αίσχη που έκανε στα οικολογικά σχήματα και θέλοντας να κάνει τον έξυπνο ρώτησε το διοικητή της ΑΑΔΕ αν θα μπορεί να κάνει και μιακομμώτρια αίτηση για να πάρει την πληρωμένη απάντηση «αν είναι η δικιά μου ναι». Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει αίτηση που και λειτουργική και δεν προσφέρει τρύπες για λαθροχειρίες. Βέβαια ο Πιτσιλής δέχτηκε πόλεμο με δημοσιεύματα ότι καθυστερεί και οι ελπίδες των αντιδρώντων είναι ότι ναι μεν θα τρέξει η αίτηση αλλά θα γίνει βραχυκύκλωμα στις πληρωμές. Ας κρατούν μικρό καλάθι για το Πιτσιλής έχει λάβει τα μέτρα του.

Η γυάλινη σφαίρα και τα μπλεξίματα

Κοιτάζοντας λοιπόν τη γυάλινη σφαίρα βλέπουμε την κα Χαλικιά να έχει στο όχι πολύ μακρινό μέλλον μπλεξίματα με τα όσα έχει καταθέσει ενόρκως και τα οποία δεν μπορεί να αποδείξει ή για την ακρίβεια προκύπτει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Γιατί ακούμε μηνύσεις να έρχονται από θιγόμενους οι οποίοι παρεμπιπτόντως και όλως συμπτωματικώς έχουν στοχοποιηθεί από τα καλά παιδιά του ΟΠΕΠΕΚΕ που λένε «πολύ ωραία πράγματα» στις επισυνδέσεις. Για τα καλά παιδιά βέβαια αρχίζουν να σφίγγουν τα πράγματα καθώς μέσα στη βδομάδα σκάνε οι πρώτες παραπομπές για κακουργηματικές πράξεις και δεν αργούν και οι επόμενες. Ο κλοιός έχει σφίξει πλέον παρά πολύ και φαίνεται ότι κάποιοι αντί να κάνουν βουτιές σε ωραίες παραλίες θα αναζητούν απεγνωσμένα να δροσιστούν με κανένα ανεμιστήρα πίσω από τα κάγκελα.

Το ερώτημα της επόμενης μεγάλης δίωξης

Κλείνω για σήμερα τα των αγροτικών θέτοντας ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Μπορεί το ίδιο πράγμα να επιδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια σε δύο διαφορετικά έργα που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν τους αγρότες; Η απάντηση είναι φυσικά και όχι αλλά κρατήστε το ερώτημα γιατί βλέπω μεγάλες δουλειές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει εντοπίσει την υπόθεση και έχει ήδη λάβει καταθέσεις από γνώστες τέτοιων πρακτικών.

Ο νόμος για Κατσέλη και η μεταφορά της τρύπας στο μέλλον

Πάμε τώρα στις τράπεζες που την έβγαλαν σχετικά καθαρή με το Νόμο Κατσέλη όπου η κυβέρνηση πέτυχε να έχει και 100.000 ευχαριστημένους δανειολήπτες. Αυτό έχει τρελάνει την αντιπολίτευση που ναι μεν ποντάρει σε όσους μένουν εκτός από τον τρόπο επιβολής των τόκων που αποφάσισε ο Άρειος Πάγος. Βέβαια οι servicers εξέδωσαν μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι μέχρι να γυρίσουν τα συστήματα κάτι που θα πάρει μήνες οι δανειολήπτες θα πληρώνουν μόνο την δόση του δικαστηρίου χωρίς καπέλο και ότι οι συμψηφισμοί του κεφαλαίου που έχουν πληρώσει με τα πανωτόκια οι δανειολήπτες από την έναρξη της ένταξής τους στο Νόμο Κατσέλη θα γίνουν στις τελευταίες δόσεις εξόφλησης του δανείου και όχι εκ των προτέρων. Και εδώ υπάρχει το ενδιαφέρον ότι η ζημία για τους servicersθα είναι μικρή τώρα καθώς η αποπληρωμή του κεφαλαίου μεταφέρεται για τη λήξη των δανείων. Αυτό έχει τη σημασία του και για τις εγγυήσεις του Ηρακλήκαθώς μεταθέτει τις όποιες υστερήσεις στο μέλλον.

Η Intrum μοιράζει προμερίσματα και απολύσεις

Μιας και μιλάμε για servicers δεν φαίνεται να πηγαίνουν και τόσο καλά τα μεγέθη της Intrum τη φετινή χρονιά η οποία όμως μοιράζει προμέρισμα 10 εκ ευρώ και εξ αυτού του λόγου δημοσίευσε και οικονομικά στοιχεία πενταμήνου για να βοηθήσει τα μαμά εταιρία η οποία επί αρκετό καιρό βρισκόταν στην εντατική αλλά εσχάτως δείχνει να έχει ξεφύγει από την στενωπό. Στο πεντάμηνο λοιπόν τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν στα 17,6 εκ ευρώ από 22,3 εκ ευρώ στο περυσινό και η μείωση δεν είναι αμελητέα ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα έσοδα. Έχει όμως δυνατό ταμείο ύψους 41,1 εκ ευρώ γεγονός που της δίνει άνεση για το προμέρισμα. Εκεί όμως που γίνεται μακελειό είναι με το προσωπικό της εταιρίας. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις ο αριθμός των εργαζομένων της Εταιρείας κατά την 31η Μαΐου 2026 ανήλθε σε 882 έναντι 1.054 κατά την 31η Μαΐου 2025. Δηλαδή σε ένα χρόνο μέσα είχαμε 172 απολύσεις-αποχωρήσεις. Κυριολεκτικά βρέχει απολύσεις με τη διαδικασία της εθελούσιας κυρίως αποχώρησης.

Η επιτυχία ενός μοντέλου

Η πορεία της μετοχής του ΑΔΜΗΕ αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αν μην τι άλλο έρχεται να καταδείξει το επιτυχημένο της διαδικασίας της αύξησης. Ουσιαστικά αυτοί που ήθελαν να πάρουν μετοχές δεν πήραν όσες ήθελαν και αναγκάστηκαν να αγοράσουν από το ταμπλό με μόνους ευνοημένους τους εγχώριους ιδιώτες που δεν αραιώθηκε η συμμετοχή τους αλλά και κάποιους πιστούς ξένους. Η μετοχή την Παρασκευή έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό θυμίζοντας συμπεριφορά ΔΕΗ μετά την αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι πλέον η διαδικασία των αυξήσεων με παραίτηση παλιών μετόχων και παροχή προτιμησιακών δικαιωμάτων είτε σε όλους είτε σε συγκεκριμένους μετόχους τείνει να καθιερωθεί στο Χρηματιστήριο. Έτσι δύσκολα θα δούμε ξανά αύξηση κεφαλαίου τουλάχιστον σε μεγάλες και σοβαρές εταιρίες με παροχή και διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης. Και αυτό γιατί και χρονοβόρες είναι και δε παρέχουν ευελιξία και παράλληλα έχουν το ρίσκο του μεγάλου χρόνου όπου η αύξηση παραμένει ανοικτή.

Μαχαίρια στο Ιατρικό Αθηνών

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με το Ιατρικό Αθηνών όπου επικράτησε πολύ αρνητικό κλίμα κατά της διοίκησης στην τελευταία Γενική Συνέλευση. Και πως να μην επικρατήσει όταν σε μια εταιρία που πέρυσι έβγαλε ζημιές οι ετήσιες αμοιβές του κ. Γιώργου Αποστολόπουλου ήταν πάνω από 4 εκ ευρώ ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται να πάρει μπόνους αποχώρησης άνω των 20 εκ ευρώ. Το θέμα αυτό καταψηφίστηκε από το 42,2169% των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας που κατέχουν 31,665 εκ μετοχές. Ο συγκεκριμένος αριθμός μετοχών αντιστοιχεί στο 36,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι ο στρατηγικός εταίρος Γερμανικός όμιλος Asclepios καταψήφισε. Κοινώς εδώ έχουμε ρήγμα. Και το ρήγμα γίνεται μεγαλύτερο όταν ο επικεφαλής του ομίλου λέει ότι δεν πρόκειται η οικογένεια Αποστολόπουλου να πουλήσει και ότι «Θα πρέπει να δούμε, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους, πώς μπορεί να επιλυθεί το ζήτημα της διασποράς» δηλαδή του προβλήματος που έχει η εταιρία με τους κανόνες του Χρηματιστηρίου λόγω χαμηλής διασποράς. Δηλαδή σε απλά ελληνικά λέει στον Asclepios πουλήστε γιατί αλλιώς θα βγούμε εκτός ΧΑ και θα εγκλωβιστείτε. Έχουμε όμως την αίσθηση ότι οι Γερμανοί δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και οσνούπω έρχονται εξελίξεις. Και μπορεί να έχει την πλειοψηφία του 50% η οικογένεια αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει το blocking right.

Εκτός τόπου και χρόνου

Πολύ ωραία εκδήλωση διοργάνωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης στην αρχή της εβδομάδας για το ΑΙ παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και με ομιλητές του επικεφαλής των 6 μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιριών. Μοναδική παραφωνία στις τοποθετήσεις ήταν ο επικεφαλής της Grant Thornton κ. Βασίλης Καζάς που έλεγε πράγματα εκτός θέματος με συνδικαλιστικές παραμέτρους που έκαναν τους παρευρισκόμενους να κοιτάζονται μεταξύ τους και να αναρωτιούνται αν έχει την αίσθηση του θέματος και της διαδικασίας.

Οι καλλιτέχνες ορκωτοί

Μιας και μιλάμε για ελεγκτικές εταιρίες δεν ξέρω κατά πόσον μετά τον καλλιτέχνη ορκωτό που είχε υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις της περίφημης Capitalχρηματιστηριακή και ελέγχεται εποπτικά θα πάρει σειρά και ο επόμενος καλλιτέχνης της KPMG που δεν είδε και δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά που συνέβαιναν με την εταιρία. Το αστείο βέβαια της υπόθεσης είναι ότι ενώ έχει γίνει του Κουτρούλη ο γάμος με τα χρήματα που έχασαν Ευρωπαίοι (όχι έλληνες προσέξτε) που εξαπατήθηκαν η Capital έχει στραφεί νομικά κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία βέβαια ολιγώρησε στις κινήσεις της.

Η short list χωρίς Λαζαράκου

Μένω στα θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπου είδα ότι για την Προεδρία της ESMA (ευρωπαϊκή αρχή κεφαλαιαγορών) έχει γίνει short list με δύο πρόσωπα και συγκεκριμένα τους Karen Dortea Abelskov, CarloComporti. Ο δεύτερος είναι στέλεχος της Ιταλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχει διατελέσει σύμβουλος της ESMA και η δεύτερη στέλεχος της Δανέζικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως καταλαβαίνετε Βασιλική Λαζαράκου δεν υπάρχει στη λίστα αν και οι κακές γλώσσες λένε ότι ήθελε πολύ. Προφανώς μέτρησε και η αξιοπιστία που έχει πανευρωπαϊκά η ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Case study

Πραγματικά τεράστια η κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου AKTOR με τα 650 εκ ευρώ αύξησης κεφαλαίου που είναι ήδη καλυμμένη με τις πληροφορίες να θέλουν μεγάλο ενδιαφέρον από αμερικάνικα κεφάλαια αλλά και το ομολογιακό δάνειο των 300 εκ ευρώ. Η εταιρία με τη δύναμη πυρός που αποκτά είναι βέβαιο ότι αλλάζει πίστα και φαίνεται ότι η ενέργεια θα αποτελεί πλέον το βαρύτερο χαρτί του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση η AKTOR αποτελεί case study του πως αγοράζοντας μια μικρού μεγέθους εταιρία όπως η Intrakat μέσα σε λίγα χρόνια μπορείς να την μετατρέψεις σε μεγάλο όμιλο υπερεθνικού βεληνεκούς με τις κατάλληλες κινήσεις. Και αυτό το πιστώνεται ο Αλέξανδρος Εξάρχου.