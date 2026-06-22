Το beef Στουρνάρα-Τσίπρα, το όχι Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα και η Καρυστιανού στο καφενείο

Το «όχι» Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα

Θα ξεκινήσω την εβδομάδα με ΠΑΣΟΚ διότι όπως μαθαίνω έχουν πέσει τα απαραίτητα τηλέφωνα από την ηγεσία για να χαμηλώσουν οι τόνοι μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης σήκωσε το κινητό του και είχε επικοινωνία και με τον δήμαρχο Αθηναίων και με την πρώην υπουργό ζητώντας να μην συνεχίσουν τέτοιες δημόσιες αντιπαραθέσεις οι οποίες μόνο κακό κάνουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα όπως μου έλεγαν ωτακουστές ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να απομακρύνεται από το σενάριο μιας εν θερμώ διαγραφής Δούκα κάτι που προφανώς θα δημιουργούσε συνθήκες απόλυτης εσωστρέφειας και διαλυτικές τάσεις στο ΠΑΣΟΚ.

Η Κατσέλη κάνει «γάμο» κι ο Σιακαντάρης τον... σχολάει

Τα πρόσωπα της προηγούμενης εβδομάδας τα οποία θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα είναι η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Σιακαντάρης και ο Νίκος Κοτζιάς. Η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ή Χαριλάου Τρικούπη και η Κουμουνδούρου πρέπει να ενωθουν εις σάρκαν μία. Η Κατσέλη διευκρίνισε ότι δεν ομιλεί για λογαριασμό κανενός και ότι δεν έχει επικοινωνία ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα ούτε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από την άλλη μεριά ο σύμβουλος του Τσίπρα και συγγραφέας του μανιφέστου της ΕΛΑΣ είπε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν γιατί είναι τοξικά κόμματα.

Μετά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έλεγαν ότι ο Σιακαντάρης δεν μεταφέρει τις απόψεις του Τσίπρα αλλά τις δικές του προσωπικές εκτιμήσεις. Καταλάβατε... Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Την ίδια ώρα στο τρίο διάσωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης - Παππάς - Δούρου, κάποιοι μου είπαν να προσθέσω στην εξίσωση και το Νίκο Κοτζιά του Πράττω. Ο πρώην υπουργός όπως μου είπαν δεν ενδιαφέρεται για τίτλους αλλά θέλει να συμμετάσχει στην επόμενη μέρα μετά τον Φάμελλο.

Το beef Στουρνάρα - Τσίπρα και οι προειδοποιήσεις του κεντρικού τραπεζίτη

Ο Γιάννης Στουρνάρας συνεχίζει ακάθεκτος τη σφοδρή σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό όχι μόνο για όσα έγιναν το 2015, αλλά και για τα όσα έρχονται προειδοποιώντας ότι το «κάστρο» του είναι η Τράπεζα της Ελλάδας και δεν θα επιτρέψει να ξαναγίνουν τα όσα δραματικά συνέβησαν επί πρώτης φοράς αριστερά.. Ο Στουρνάρας επιμένει μάλιστα ότι οι επιθέσεις που δέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήταν υπουργός Οικονομικών του Αντώνη Σαμαρά ήταν εξαιτίας του προσωπικού μένους που είχε απέναντι του ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι επειδή δεν επέτρεψε να πάρει σάρκα και οστά η περίφημη Syriza bank που ετοίμαζε εκείνη την περίοδο η Κουμουνδούρου.

Το δεύτερο χτύπημα κατά Σαμαρά

Η κόρη του αείμνηστου Μιλτιάδη Έβερτ, Αλεξία πυκνώνει τις εμφανίσεις της και τις επιθέσεις της εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Τυχαίο; Δεν νομίζω...Λίγες ημέρες μετά την ανάρτησή της στο facebook στην οποία επέκρινε με δριμύτητα τον Αντώνη Σαμαρά για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το θεωρεί «μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση», η Αλεξία Έβερτ βάλλει ξανά κατά του πρώην πρωθυπουργού της ΝΔ, με άρθρο της στα ΝΕΑ.

Στο άρθρο της που έχει τίτλο «Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», η κόρη του αείμνηστου προέδρου της ΝΔ Μιλτιάδη Έβερτ και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων επικρίνει τον Αντώνη Σαμαρά για την πρόθεσή του να κάνει νέο κόμμα αναφέροντας χαρακτηριστικά «δεν δικαιούται να σηκώνει τόσο ψηλά τη σημαία του πιστού και αδιαφισβήτητου "νεοδημοκράτη από τα γεννοφάσκια του", "εκφραστή του Καραμανλισμού"». Κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν συμπέρασμα ότι θέλει να κατέλθει υποψήφια με τη ΝΔ στην Α' Αθηνών την εκλογική περιφέρεια που εκλεγόταν ο πατέρας της. Μην βιάζεστε αδέρφια. Δεν είναι τόσο ρηχά και επιφανειακά τα πράγματα στην πολιτική.

Ένας γαλάζιος εν ενεργεία βουλευτής κι ένας δήμαρχος στο πλευρό Σαμαρά

Εκτός από τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά ο οποίος ακούγεται ότι θα προσχωρήσει σύντομα στο δυνητικό κόμμα Σαμαρά, μαθαίνουμε ότι στα ψηφοδέλτια του πρώην πρωθυπουργού θα βρίσκεται και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας ο οποίος φέρεται να οδεύει πρόσω ολοταχώς για το Επικρατείας. Μαθαίνω επίσης ότι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Καλαματιανό πολιτικό βρίσκεται ένας εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ ο οποίος δεν είναι καταγεγραμμένος ως γνήσιος «σαμαρικός» καθώς επίσης και ένας δήμαρχος της Αττικής που και αυτός είναι γέννημα θρέμμα νεοδημοκράτης. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Αν μάλιστα υπολογίσω ότι ο Σαμαράς έχει βολιδοσκοπήσει και την Βούλα Πατουλίδου για την Θεσσαλονίκη τότε μιλάμε για ραγδαίες εξελίξεις και πολλές εκπλήξεις.

Το «κλειστό» τηλέφωνο του Τσίπρα

Δεν μπορώ να μην σταθώ στα όσα γράφονται για τις σχέσεις του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα. Ότι δήθεν βρίσκονται σε συνεννόηση και ότι ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παζαρεύει μια θέση στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ και διάφορα άλλα τέτοια κατασκοπικά τα οποία όμως ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία των δύο ανδρών. Και για να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο: ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τον Φάμελλο. Απλά πράγματα. Όχι μόνο για τον Φάμελλο αλλά για κανέναν Συριζαίο. Άλλωστε ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ στο στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. Οι σχέσεις τους ήταν τυπικές. Δεν υπάρχουν ούτε τηλεφωνήματα, ούτε μυστικές συμφωνίες. Ο Τσίπρας κρατάει «κλειστό» το τηλέφωνό του για τους πρώην συντρόφους. Τελεία και παύλα.

Το... μυστήριο με την Αχτσιόγλου

Περίπου το ίδιο μυστήριο με τον Φάμελλο έχει δημιουργηθεί και γύρω από το όνομα της Έφης Αχτσιόγλου επειδή πρόσφατα παραιτήθηκε από βουλευτής. Φούντωσαν λοιπόν οι φήμες ότι έχει μιλήσει με Τσίπρα και έχει κλειδώσει την υποψηφιότητά της στην ΕΛΑΣ. Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω αλλά δεν έχει κλειδώσει απολύτως τίποτα. Για την ακρίβεια έχει να μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023!

Το μεγάλο tour στο «πράσινο» νησί

Το επόμενο διάστημα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν θα πάρει τα βουνά, αλλά θα κατέβει στην Κρήτη. Για την ακρίβεια θα οργώσει το νησί απ' άκρη σε άκρη σε ένα μεγάλο tour με στόχο να κερδίσει τους νομούς στους οποίους προηγείται το ΠΑΣΟΚ. Η Κρήτη, όπως έλεγε παλιά ο Αντρέας, βγάζει πρωθυπουργό... Στα σχέδιά του είναι και η πράσινη Αχαΐα διότι και εκεί η Χαριλάου Τρικούπη έχει υψηλά ποσοστά λόγω καταγωγής της οικογενείας Παπανδρέου...

Η Καρυστιανού στα Χαυτεία: Δίπλα στο καφενείο που έριχνε κυβερνήσεις

Στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε παλιά ο παλμός των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών ανατροπών, επιλέγει να στεγάσει το νέο της ξεκίνημα η Μαρία Καρυστιανού. Τα γραφεία του πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στην οδό Αιόλου 94 δεν αποτελούν απλώς μια χωροταξική επιλογή.. Η επιλογή των Χαυτείων, ενός παραδοσιακού τόπου συνάντησης των απλών πολιτών, αντικατοπτρίζει την επιθυμία του νέου φορέα να βρεθεί στην «καρδιά» της κοινωνίας. Στο Κολωνάκι πάντως θα κρατήσει λέει το ιατρείο της...

Ο Κασιδιάρης και η ψυχεδελικη μυθοπλασία

Γελάω ακόμα με το πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει τον Ηλία Κασιδιάρη ως αχυράνθρωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη για να κόψει τα κόμματα από δεξιά της ΝΔ. Ακόμα πιο ξεκαρδιστική ήταν η ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Κασιδιάρης: «Ούτε ο μεγάλος Νίκος Φώσκολος στην «Λάμψη» και στον «Άγνωστο Πόλεμο» δεν δημιούργησε τόσο ψυχεδελική μυθοπλασία». Πάντως στην Ελλάδα το πολιτικό ρεπορτάζ αρχίζει και λαμβάνει διαστάσεις θεατρικής επιθεώρησης. Μας διασκεδάζει και μας ψυχαγωγεί...