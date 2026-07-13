Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, «όχι» σε Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συζητούσε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά μόνο αν δεν θέτει ως προϋπόθεση αλλαγή πρωθυπουργού.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, εφόσον ο λαός το επιβάλλει, παρά την απόφαση του κόμματος να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Απέκλεισε τη συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο λόγω ουσιαστικών πολιτικών διαφορών.

Σχολίασε αρνητικά τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις καταγγελίες περί χρηματισμού και αμφισβήτησε την εντιμότητά του. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Κυριάκο Βελόπουλο κλήθηκε να σχολιάσει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, ο υπουργός Υγείας δήλωσε στα Παραπολιτικά FM και στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή ότι «αν δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητάγαμε μαζί του. Αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «βεβαίως θα μπορούσαμε, αλλά ο Ανδρουλάκης πήγε στο συνέδριο και ψήφισε να μην συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Αν ο λαός διατάξει να γίνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε».

Αντίθετα, για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, εμφανίστηκε ξεκάθαρα αρνητικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας, εξηγώντας πως «ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο να σχηματίσει πλειοψηφία αλλά να μπορεί να κυβερνήσει. Με τον Βελόπουλο έχουμε ουσιαστικές διαφορές».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τις καταγγελίες περί χρηματισμού και υποστηρίζοντας ότι «έκανε την πάπια (σ.σ. για τις καταγγελίες περί χρηματισμού) και είναι προφανές προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια. Ο Τσίπρας δεν έχει ούτε μια φορά πει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες, θα το κάνει τώρα;».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας αλλά όχι ότι είναι έντιμος».

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