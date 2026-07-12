Μπιλιρακης σε Γεωργιάδη: Δεν θα πάρει F-35 η Τουρκία, «θα το αποτρέψουμε»

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε από την Κάλυμνο ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι «δεν πρόκειται να συμβεί» η πώληση των αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Το ζήτημα έθεσε με ένταση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο νησί, ζητώντας από το μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ να συμβάλει ενεργά ώστε να μην προχωρήσει μια τέτοια εξέλιξη. Ο ομογενής πολιτικός απάντησε άμεσα, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των επαφών του στην Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πριν λίγο κάναμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γ.Νοσοκομείο Καλύμνου με τον Υπουργό Ναυτιλίας @Vkikilias και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κονγκρέσο) των ΗΠΑ @RepGusBilirakis ο κ. Μπιλιράκης συνοδευόταν από άλλους 7 βουλευτές των ΗΠΑ από διάφορες Πολιτείες. Εκεί μου δόθηκε… pic.twitter.com/bcf9uHFnep — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 11, 2026

Οι επαφές με Χέγκσεθ και Ρούμπιο

Στο σχετικό απόσπασμα που δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο κ. Μπιλιράκης ξεκαθάρισε την κατάσταση σημειώνοντας: «Δεν πρόκειται να συμβεί… Μίλησα με τον υπουργό Άμυνας Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο…». Σύμφωνα με όσα συμπλήρωσε, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τον οποίο ο βουλευτής χαρακτηρίζει προσωπικό του φίλο, του έχει μεταφέρει ότι δεν επιθυμεί να δει την Τουρκία να αποκτά τα F-35. «Φαίνεται ότι θα το αποτρέψουμε», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο ομογενής νομοθέτης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας τον ευχαρίστησε θερμά για τη στάση του. Κι όμως, θέλοντας να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη γεωστρατηγική σημασία της χώρας, υπογράμμισε με νόημα πως η Ελλάδα «είναι τα σύνορα της Ευρώπης και της Δύσης εδώ σε αυτή την περιοχή του κόσμου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Τα εγκαίνια στο νοσοκομείο Καλύμνου

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλύμνου. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η τελετή για το πλήρως ανακαινισμένο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου «Βουβάλειο». Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, καθώς και η πολυμελής αντιπροσωπεία των Αμερικανών βουλευτών. Επικεφαλής της αποστολής από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν ο Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη επτά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από διαφορετικές αμερικανικές Πολιτείες.

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