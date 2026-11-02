Σεισμός 4,7R νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στα 66 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα καταγράφηκε σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Snapshot powered by AI

Νέος σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο καταγράφεται στα 66 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 10 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα την Δευτέρα, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά.

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