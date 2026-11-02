Σεισμός 3,8R στον Γουδουρά Λασιθίου
Το επίκεντρό του να εντοπίζεται 81 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου
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- Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κρήτη στις 2 Νοεμβρίου 2026.
- Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 81 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
- Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:59 το πρωί.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10,0 χιλιόμετρα.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 10:59, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,8 χιλιόμετρα.
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