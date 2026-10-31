Χαλκιδική: Σεισμός 4,2 Ριχτερ
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:01, νότια της Χαλκιδικής, κοντά στη Σιθωνία.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,3 χιλιόμετρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:31 ∙ NEWSBOMB
Χαλκιδική: Σεισμός 4,2 Ριχτερ
02:52 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών από 2 έως 6 Νοεμβρίου
02:23 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
00:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική πορεία στους δρόμους της πόλης
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έκλεισε πεζοδρόμιο και διάβαση
16:07 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα
13:06 ∙ LIFESTYLE