Χαλκιδική: Σεισμός 4,2 Ριχτερ

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Χαλκιδική: Σεισμός 4,2 Ριχτερ
NEWSBOMB
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:01, νότια της Χαλκιδικής, κοντά στη Σιθωνία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,3 χιλιόμετρα.

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