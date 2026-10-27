Snapshot Στις 02:34 τα ξημερώματα της Τρίτης 27/10 σημειώθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στην Ηγουμενίτσα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 9-9,4 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων.

Τα δεδομένα επιβεβαιώνονται τόσο από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο όσο και από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC). Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:34 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 27/10), σε περιοχή της Θεσπρωτίας, κοντά στην Ηγουμενίτσα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 9,4 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 6 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, και η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 9 χλμ., και επίκεντρο τα 6 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

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