Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στην Ηγουμενίτσα

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:34 μετά τα μεσάνυχτα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στην Ηγουμενίτσα
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  • Στις 02:34 τα ξημερώματα της Τρίτης 27/10 σημειώθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στην Ηγουμενίτσα.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 9-9,4 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων.
  • Τα δεδομένα επιβεβαιώνονται τόσο από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο όσο και από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:34 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 27/10), σε περιοχή της Θεσπρωτίας, κοντά στην Ηγουμενίτσα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 9,4 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 6 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

3,7 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, και η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 9 χλμ., και επίκεντρο τα 6 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας.

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Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

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