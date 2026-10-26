Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 26 Οκτωβρίου, στις 15:20.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στο Λασίθι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9,1 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος. Snapshot powered by AI

Σεισμός στην Κρήτη μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τη Δευτέρα (26/10), στις 15:20, στην περιοχή Γουδουρά, στο Λασίθι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου , το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στην ανατολική Κρήτη. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,1 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση, για την ακρίβεια, καταγράφηκε στις 15:20:04 ώρα Ελλάδας, με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.