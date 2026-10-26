Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 26 Οκτωβρίου, στις 15:20.
  • Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στο Λασίθι.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9,1 χιλιόμετρα.
  • Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.
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Σεισμός στην Κρήτη μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τη Δευτέρα (26/10), στις 15:20, στην περιοχή Γουδουρά, στο Λασίθι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου , το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στην ανατολική Κρήτη. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,1 χιλιόμετρα.

Σεισμος

Η σεισμική δόνηση, για την ακρίβεια, καταγράφηκε στις 15:20:04 ώρα Ελλάδας, με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.

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