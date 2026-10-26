Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη
Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη στις 26 Οκτωβρίου, στις 15:20.
- Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στο Λασίθι.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 9,1 χιλιόμετρα.
- Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.
Σεισμός στην Κρήτη μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τη Δευτέρα (26/10), στις 15:20, στην περιοχή Γουδουρά, στο Λασίθι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου , το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στην ανατολική Κρήτη. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,1 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση, για την ακρίβεια, καταγράφηκε στις 15:20:04 ώρα Ελλάδας, με γεωγραφικές συντεταγμένες 35,0774° βόρειο πλάτος και 26,1983° ανατολικό μήκος.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:11 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Γιατί η βροχή μπορεί να έχει μυρωδιά χώματος
15:55 ∙ ANNOUNCEMENTS
Το "Κλουβί με τις Τρελές" ανοίγει στο Θέατρο Βέμπο
09:53 ∙ WHAT THE FACT