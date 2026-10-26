Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Κοντά στη Σάμη το επίκεντρο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις 23:11 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμης με εστιακό βάθος περίπου 16 χλμ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τον σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 10 χλμ. νότια της Ιθάκης και εστιακό βάθος 16 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κεφαλονιάς, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο EMSC. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/10), στις 23:11 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 16,3 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Σάμης.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 16 χλμ., και επίκεντρο τα 10 χλμ. νότια της Ιθάκης.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Διαβάστε επίσης