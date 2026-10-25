Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:15 το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026.

Το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, σε θαλάσσιο χώρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 20 χιλιόμετρα.

Η περιοχή του Ιονίου όπου σημειώθηκε ο σεισμός έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07:15 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 20 χιλιόμετρα, ενώ οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου είναι 37,6437° βόρειο πλάτος και 21,113° ανατολικό μήκος.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

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