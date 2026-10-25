Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 07:15 το πρωί της Κυριακής, με το επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου 

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Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο
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  • Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:15 το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026.
  • Το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, σε θαλάσσιο χώρο.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 20 χιλιόμετρα.
  • Η περιοχή του Ιονίου όπου σημειώθηκε ο σεισμός έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
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Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07:15 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 20 χιλιόμετρα, ενώ οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου είναι 37,6437° βόρειο πλάτος και 21,113° ανατολικό μήκος.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

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