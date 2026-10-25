Snapshot Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε μεγάλο εστιακό βάθος 141 χιλιομέτρων.

Το μεγάλο εστιακό βάθος πιθανόν μείωσε την αισθητότητα και τις επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Δεν έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή το νησιωτικό σύμπλεγμα του Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το πρακτορείο Reuters, ο σεισμός καταγράφηκε σε μεγάλο εστιακό βάθος 141 χιλιομέτρων, γεγονός που συνήθως περιορίζει την αισθητότητα και τις επιπτώσεις του στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι, ούτε υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές στην περιοχή.

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