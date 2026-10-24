Παπαδόπουλος: Πιθανή η εκδήλωση έως και τριών ακόμη σεισμών άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος του 2026

Snapshot Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί ήδη 14 σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω, συμπεριλαμβανομένου του σεισμού 7,1 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου και της σεισμικής δραστηριότητας στο Θιβέτ.

Η εκτίμηση βασίζεται στην παγκόσμια στατιστική που δείχνει ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν κατά μέσο όρο 15 έως 17 σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω.

Η πρόβλεψη αφορά τη συνολική διεθνή σεισμική δραστηριότητα και δεν στοχεύει σε συγκεκριμένη περιοχή ή χρονική στιγμή για τον επόμενο σεισμό. Snapshot powered by AI

Την πιθανότητα να σημειωθούν ακόμη ένας έως τρεις ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μέχρι το τέλος του 2026 επισημαίνει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως αναφέρει, ο πρόσφατος σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου, στον νότιο Ειρηνικό, καθώς και η σεισμική δραστηριότητα στο Θιβέτ, έφεραν τον συνολικό αριθμό των σεισμών μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως μέσα στο 2026 στους 14.

Ο σεισμολόγος υπενθυμίζει ότι, μετά τον ισχυρό σεισμό που είχε σημειωθεί στον Παναμά στις 9 Οκτωβρίου, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, είχε εκτιμήσει πως θα ακολουθούσαν και άλλες ισχυρές σεισμικές δονήσεις πριν από την ολοκλήρωση του έτους.

Σύμφωνα με την παγκόσμια στατιστική που επικαλείται, κάθε χρόνο σημειώνονται κατά μέσο όρο 15 έως 17 σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κ. Παπαδόπουλος εκτιμά ότι παραμένει αρκετά πιθανό να εκδηλωθούν ακόμη ένας έως τρεις σεισμοί αντίστοιχου μεγέθους έως το τέλος της χρονιάς.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Και άλλος ισχυρότατος σεισμός στον πλανήτη μας, μεγέθους Μ=7.1, έγινε στα νησιά Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό. Δυστυχώς, και αυτός καταστροφικός και πολύνεκρος. Όταν έγινε ο πρόσφατος σεισμός στον Παναμά (9 Οκτ., Μ=7.7) έγραψα σε ανάρτησή μου: "Aναμένονται και άλλοι ισχυροί σεισμοί στην υδρόγειο με μέγεθος μεγαλύτερου του 7 έως το τέλος του 2026. Η παγκόσμια στατιστική λέει ότι κάθε χρόνο γίνονται 15-17 τέτοιοι σεισμοί". Πράγματι, η εκτίμηση αυτή επαληθεύεται με τους τελευταίους σεισμούς στο Θιβέτ και στα Βανουάτου, που ανέβασαν στον αριθμό 14 το σύνολο των σεισμών μεγέθους 7 και μεγαλύτερου που έγιναν μέχρι τώρα στην υδρόγειο εντός του 2026. Συνεπώς, παραμένει με υψηλή πιθανότητα το ενδεχόμενο για τη γένεση 1 έως 3 τέτοιων ισχυρών σεισμών μέχρι το τέλος της χρονιάς».

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