«Μικρές Ταπεινώσεις»: Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος επιστρέφουν στο Baumstrasse

Μετά τον περσινό επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, οι «Μικρές Ταπεινώσεις» επιστρέφουν από τις 12 Οκτωβρίου για 11 συλλεκτικές παραστάσεις, με αφετηρία ένα προσωπικό ημερολόγιο και όσα μένουν ανείπωτα στις ανθρώπινες σχέσεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Μικρές Ταπεινώσεις»: Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος επιστρέφουν στο Baumstrasse
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  • Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» επιστρέφουν στο Baumstrasse από τις 12 Οκτωβρίου για 11 παραστάσεις τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2026.
  • Η παράσταση βασίζεται στο προσωπικό ημερολόγιο του Νίκου, παππού του Πάνου Παπαδόπουλου, και εξερευνά ανείπωτα συναισθήματα στις ανθρώπινες σχέσεις.
  • Ο Πάνος Παπαδόπουλος και η Νεφέλη Φασούλη ενσωματώνουν μουσική και προσωπικές ιστορίες για να αναδείξουν θέματα μοναξιάς, ταπεινώσεων και ανθρώπινης ευαλωτότητας.
  • Η παράσταση θέτει το ερώτημα αν θα μπορούσε κανείς να ζήσει ξανά τη ζωή του με όλες τις χαρές και τις αποτυχίες, δίνοντας καταφατική απάντηση μέσω του θεατρικού έργου.
  • Η παραγωγή περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με πιάνο και κοντραμπάσο, σκηνικά και κοστούμια από την Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη, και κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου.
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Μετά την περσινή θερμή υποδοχή και τα διαδοχικά sold out, οι «Μικρές Ταπεινώσεις» του Πάνου Παπαδόπουλου και της Νεφέλης Φασούλη επιστρέφουν στη σκηνή του Baumstrasse από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και για 11 συλλεκτικές παραστάσεις, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026.

Η παράσταση γεννήθηκε μέσα από το ημερολόγιο του Νίκου, παππού του Πάνου Παπαδόπουλου, ο οποίος κατέγραφε καθημερινά τις σκέψεις και τα βιώματά του, επιχειρώντας να ξορκίσει τη μοναξιά μέσα από τις λέξεις. Με αφετηρία τα γραπτά του, ο Πάνος Παπαδόπουλος και η Νεφέλη Φασούλη δημιούργησαν, με τη βοήθεια της μουσικής και των τραγουδιών, μια παράσταση που συναντά τις προσωπικές τους ιστορίες και όσα συχνά δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε.

https://www.instagram.com/reel/DcJBrsksrVS/

«Ο παππούς μου, ο Νίκος, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου και του είχα μεγάλη αδυναμία. Παρ’ όλα αυτά, με θυμάμαι μεγαλώνοντας να προσπερνάω βιαστικά την πόρτα του σπιτιού του, αποφεύγοντας να χτυπήσω το κουδούνι μη τυχόν και χάσω τον “πολύτιμο χρόνο” μου», αναφέρει ο Πάνος Παπαδόπουλος, περιγράφοντας την προσωπική αφετηρία της παράστασης.

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Όπως σημειώνει, η προσπάθεια να συνθέσουν τις «Μικρές Ταπεινώσεις» με τη Νεφέλη Φασούλη, έχοντας ως αφετηρία τα λόγια του παππού του, τους οδήγησε ξανά και ξανά στα δικά τους λόγια.

Από την πλευρά της, η Νεφέλη Φασούλη θέτει ένα ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της παράστασης: «Αν έπρεπε να ξαναζήσεις τη ζωή σου ακριβώς όπως την έζησες — κάθε χαρά, κάθε απώλεια, κάθε λάθος, κάθε έρωτα, κάθε αποτυχία, κάθε ταπείνωση — ξανά και ξανά, αιώνια, θα μπορούσες να πεις “ναι”;».

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Η ίδια εξηγεί πως, διαβάζοντας το ημερολόγιο του Νίκου, κατάλαβε ότι είναι δυνατό να δοθεί καταφατική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μαζί με τον Πάνο Παπαδόπουλο και τους μουσικούς της παράστασης, τον Κωστή Χριστοδούλου στο πιάνο και τον Κίμωνα Καρούτζο στο κοντραμπάσο, μετέφεραν αυτή τη σκέψη στη σκηνή.

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Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» μιλούν για όσα δεν ειπώθηκαν όταν έπρεπε, για τις αγκαλιές που δεν δόθηκαν από αμηχανία και για τις στιγμές που χάθηκαν μέσα από τα χέρια μας. Με ευαισθησία, αμεσότητα και μουσική, ο Πάνος Παπαδόπουλος και η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφουν σε όσα μας κάνουν ευάλωτους, αδέξιους και ανθρώπινους.

Πληροφορίες παράστασης

Τίτλος: «Μικρές Ταπεινώσεις»

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Χώρος: Baumstrasse, Σερβίων 8, 2ος όροφος, Βοτανικός

Ημερομηνίες:

Δευτέρα 12, Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 ΟκτωβρίουΔευτέρα 19, Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 ΟκτωβρίουΔευτέρα 26, Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 ΟκτωβρίουΔευτέρα 2 και Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Εισιτήρια: Κανονικό 20 ευρώ, μειωμένο 18 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και άτομα άνω των 65 ετών.

Προπώληση: ticketservices.gr

Πληροφορίες και κρατήσεις: 6907183406 (18:00-22:00), info@dentra.gr

Συντελεστές:

Σκηνικά – Κοστούμια: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός φωτισμών: Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου

Πιάνο: Κωστής Χριστοδούλου

Κοντραμπάσο: Κίμωνας Καρούτζος

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής

Artwork: Αντώνης Γλυκός

Παραγωγή: Δημήτρης Μακρής

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