Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» επιστρέφουν στο Baumstrasse - Νέος κύκλος παραστάσεων από τον Οκτώβριο

Snapshot Η παράσταση «Μικρές Ταπεινώσεις» των Πάνου Παπαδόπουλου και Νεφέλης Φασούλη επιστρέφει στο Baumstrasse από τις 12 Οκτωβρίου με 11 παραστάσεις.

Η παράσταση βασίζεται σε ένα ημερολόγιο του παππού του Πάνου Παπαδόπουλου και συνδυάζει θέατρο με ζωντανή μουσική από τους Κωστή Χριστοδούλου και Κίμωνα Καρούτζο.

Η σκηνοθεσία και η σύλληψη είναι των Πάνου Παπαδόπουλου και Νεφέλης Φασούλη, με πρόσθετα κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν Δευτέρες, Τρίτες και Τετάρτες στον 2ο όροφο του Baumstrasse, με διάρκεια 75 λεπτά και έναρξη στις 21:00.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20€ κανονικό και 18€ μειωμένο, με προπώληση διαθέσιμη μέσω ticketservices.gr. Snapshot powered by AI

Μετά τον περσινό επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, οι «Μικρές Ταπεινώσεις» των Πάνου Παπαδόπουλου και Νεφέλης Φασούλη επιστρέφουν στη σκηνή του Baumstrasse από τις 12 Οκτωβρίου και για 11 παραστάσεις.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

«Ένα ημερολόγιο του παππού μου Νίκου, στάθηκε σαν αφορμή για να φτιάξουμε με τη Νεφέλη αυτή την παράσταση. Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητας του, μέσα από την ευγενική του ματιά, με κάνει να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του ο άνθρωπος.

Με τη ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου και δύο εξαιρετικούς μουσικούς επί σκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Κίμωνα Καρούτζο, θα επιχειρήσουμε να εκφράσουμε όλα εκείνα τα «σ’ αγαπώ» που δεν τολμήσαμε να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους».

Πάνος Παπαδόπουλος

Ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου που καταγράφει μέρα προς μέρα τη ζωή του, δυο μουσικοί, η Νεφέλη, ο Πάνος και όλες οι μικρές ταπεινώσεις της ζωής. Η παράσταση που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και σημείωσε απανωτά sold out, επιστρέφει στο Baumstrasse.

https://www.instagram.com/reel/DcJBrsksrVS/

INFO

ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ - ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026

ΔΕΥΤΕΡΕΣ / ΤΡΙΤΕΣ / ΤΕΤΑΡΤΕΣ

BAUMSTRASSE - 2ος όροφος - Σερβίων 8 104 41, Βοτανικός

Σύλληψη - Σκηνοθεσία | Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνικά - Κοστούμια | Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός Φωτισμών | Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα Κείμενα | Λένα Κιτσοπούλου

Μουσικοί επί σκηνής

Πιάνο | Κωστής Χριστοδούλου , Κοντραμπάσο | Κίμωνας Καρούτζος

Φωτογραφίες | Δημήτρης Μακρής

Artwork | Αντώνης Γλυκός

Ώρα έναρξης: 21:00 | Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Προπώληση: ticketservices.gr

Τιμές και κατηγορίες εισιτηρίων

ΚΑΝΟΝΙΚΟ : 20€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ : 18€ (φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65)

Τηλέφωνο: 6907183406 (ώρες 18.00-22.00) | info@dentra.gr

Παραγωγή | Δημήτρης Μακρής

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