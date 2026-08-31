Το καλοκαίρι του «Τζένη Τζένη» δεν τελείωσε ακόμη - Μία δεύτερη πράξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το «ηλιόλουστο ρέκβιεμ» του Νίκου Καραθάνου για λίγες ακόμη παραστάσεις στον Πειραιά από 30/9

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Το καλοκαίρι του «Τζένη Τζένη» δεν τελείωσε ακόμη - Μία δεύτερη πράξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η παράσταση «Τζένη Τζένη» σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 30 Σεπτεμβρίου έως 8 Νοεμβρίου 2026.
  • Η παράσταση αποτελεί διασκευή της κλασικής ταινίας της Φίνος Φίλμς και συνδυάζει χιούμορ με μελαγχολία, αναδεικνύοντας τη νοσταλγία για την ελληνική κινηματογραφική εποχή του καλοκαιριού.
  • Η παραγωγή περιλαμβάνει πρωτότυπο κείμενο από Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά, ενώ συμμετέχει θίασος ηθοποιών και μουσική συνοδεία.
  • Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.
  • Τα εισιτήρια διατίθενται σε διαφορετικές ζώνες τιμών, με δυνατότητα προπώλησης μέσω διαδικτύου και στο ταμείο του θεάτρου.
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Από τις 30 Σεπτεμβρίου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαίρια του ελληνικού σινεμά παίρνει παράταση στον Πειραιά.

Το «Τζένη Τζένη» σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά έως τις 8 Νοεμβρίου, για έναν νέο κύκλο παραστάσεων.

Το «Τζένη Τζένη» ανήκει σε εκείνες τις ταινίες που γνωρίζουμε σχεδόν από μνήμης, μια κομεντί που έχει στοιχειώσει τα μεσημέρια της Κυριακής και, για περισσότερες από μία γενιές, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση.

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά όμως, το γνώριμο αυτό υλικό αλλάζει θερμοκρασία: κρατά το χιούμορ, την ελαφρότητα και τη λαϊκότητά του, ενώ τα περιγράμματα λιώνουν και η χαρά συνυπάρχει με τη μελαγχολία. Τρυφερό, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, το «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου κοιτάζει αυτή την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα.

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Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.

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Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

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Ταυτότητα παράστασης

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης Κοστούμια: Άγγελος Μέντης Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου Κίνηση: Αμάλια Μπένετ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη Συνεργάτες Σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος & Ορέστης Σταυρόπουλος Φωτογραφίες promo: Γιώργος Καπλανίδης Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή Βίντεο: Light in the box Make up: Όλγα Φαλέι Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία

Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

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ΔΙΑΝΟΜΗ

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ · Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη · Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος · Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ · Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης · Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου · Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ · Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια · Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ · Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας · Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης · Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη Και 4μελής ορχήστρα

INFO

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων Τετάρτη & Κυριακή: 19.00 Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30 Σάββατο 17.30 & 21.00 Τιμές εισιτηρίων Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ Α Ζώνη: 35 Ευρώ Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65) Γ Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ

Link προπώλησης https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tzeni-tzeni/

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35 Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) - τερματικός

Ταμείο Θεάτρου: 2104143 310 | tickets@dithepi.gr Εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος Ώρες Ταμείου Χειμερινής Περιόδου: Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00 Σάββατο: 16:00 - 21:00 Κυριακή: 18:00 - 21:00

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