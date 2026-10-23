Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

Ο σεισμολόγος επικαλείται την παγκόσμια στατιστική των σεισμών

Δημήτρης Δρίζος

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ
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  • Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτιμά ότι θα συμβούν σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτεροι έως το τέλος του 2026.
  • Η εκτίμηση βασίζεται στην παγκόσμια στατιστική σεισμών και επιβεβαιώθηκε από πρόσφατους σεισμούς στον Παναμά και το Θιβέτ.
  • Υπάρχει υψηλή πιθανότητα να σημειωθούν ακόμη δύο έως τρεις σεισμοί 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτεροι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
  • Η εκτίμηση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένες περιοχές ή ακριβείς χρόνους εκδήλωσης των σεισμών και δεν αποτελεί ακριβή πρόγνωση.
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Την εκτίμηση ότι αναμένονται και άλλοι ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω σε διάφορες περιοχές του πλανήτη έως το τέλος του 2026 διατυπώνει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, είχε προχωρήσει σε αυτή την εκτίμηση προ ημερών, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Η εκτίμησή του, σύμφωνα με όσα σημειώνει, επιβεβαιώθηκε με τον σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Θιβέτ.

Ο σεισμολόγος επικαλείται την παγκόσμια στατιστική των σεισμών και εκτιμά ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα να σημειωθούν ακόμη δύο έως τρεις σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτερου μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η εκτίμηση αφορά τη στατιστική πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν προσδιορίζει συγκεκριμένες περιοχές ή τον χρόνο εκδήλωσής τους. Πρόκειται για στατιστική εκτίμηση και όχι για ακριβή πρόγνωση σεισμών.

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