«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

Snapshot Ένα γιγάντιο βασιλοψάρι μήκους περίπου 5 μέτρων ξεβράστηκε στη βόρεια Χιλή, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανό μεγάλο σεισμό στην περιοχή.

Το βασιλοψάρι, γνωστό στην ιαπωνική λαογραφία ως «ψάρι της Αποκάλυψης», συνδέεται παραδοσιακά με προειδοποιήσεις φυσικών καταστροφών, αν και επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί τέτοια σχέση.

Ιστορικά, εμφανίσεις βασιλοψαριών έχουν προηγηθεί σεισμών ή ηφαιστειακών εκρήξεων σε διάφορες περιοχές, όπως η Ινδονησία και το Μεξικό, χωρίς να υπάρχει τραυματισμός ή σοβαρή ζημιά.

Μελέτες από το Πανεπιστήμιο Τοκάι της Ιαπωνίας και άλλες επιστημονικές έρευνες δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική σύνδεση μεταξύ εμφάνισης βασιλοψαριών και φυσικών καταστροφών.

Η Χιλή βρίσκεται σε σεισμικά ενεργή ζώνη λόγω της σύγκλισης της ωκεάνιας πλάκας Νάσκα με την πλάκα της Νότιας Αμερικής, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ισχυρών σεισμών και ηφαιστειακών δραστηριοτήτων. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο θαλάσσιο πλάσμα, μήκους περίπου 5 μέτρων, το οποίο έχει συνδεθεί με φυσικές καταστροφές σε διάφορα σημεία του κόσμου, ξεβράστηκε στις ακτές της Νότιας Αμερικής, πυροδοτώντας ισχυρισμούς ότι ένας μεγάλος σεισμός μπορεί να πλήξει σύντομα την περιοχή, η οποία παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Γνωστό στην ιαπωνική λαογραφία ως «ψάρι της Αποκάλυψης», το γιγάντιο βασιλοψάρι εντοπίστηκε την Τρίτη σε παραλία της Μεχιγιόνες, στη βόρεια Χιλή.

Το θαλάσσιο πλάσμα, που μοιάζει με θαλάσσιο φίδι και σπάνια γίνεται αντιληπτό από ανθρώπους, αναφέρεται σε ασιατικούς θρύλους ήδη από τον 17ο αιώνα. Οι εμφανίσεις του ερμηνεύονταν ως προειδοποιήσεις από μυθικές θεότητες.

Παρότι οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει κάποια σημαντική σύνδεση ανάμεσα στο ψάρι και τις φυσικές καταστροφές, πολλοί συνδέουν την εμφάνισή του στις ακτές με ισχυρούς σεισμούς ή τσουνάμι που σημειώνονται εβδομάδες ή μήνες αργότερα.

Η τελευταία εμφάνιση του «ψαριού της Αποκάλυψης» καταγράφεται εν μέσω μιας σειράς ισχυρών σεισμών στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους ότι επόμενος στόχος θα μπορούσε να είναι η Χιλή ή ακόμη και η ευάλωτη σεισμικά δυτική ακτή των ΗΠΑ.

«Δεν είναι καλός οιωνός», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έρχεται σεισμός στον βορρά», υποστήριξε ένας άλλος.

Ακόμη και ο γεωφυσικός Στέφαν Μπερνς, ο οποίος έχει προβλέψει ότι ένας ισχυρός σεισμός θα μπορούσε να πλήξει τις ακτές της Καλιφόρνιας έως το 2030, σχολίασε την εμφάνιση του ψαριού, γράφοντας: «Να το πάλι».

Τουλάχιστον δύο ακόμη εμφανίσεις «ψαριών της Αποκάλυψης» έχουν καταγραφεί το 2026, με καθεμία να ακολουθείται από σεισμούς ή ηφαιστειακές εκρήξεις λίγες ημέρες αργότερα.

Στις 25 Αυγούστου, ένα νεκρό βασιλοψάρι ξεβράστηκε σε παραλία της Ινδονησίας, στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού Κομόντο.

Μόλις έξι ημέρες αργότερα, έξι ηφαίστεια στην Ινδονησία εξερράγησαν ή παρουσίασαν ενδείξεις εκρηκτικής δραστηριότητας ταυτόχρονα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε επίσης την ίδια περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι μετά από κανένα από αυτά τα περιστατικά.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, δύο Αμερικανοί τουρίστες είχαν μια συνάντηση με πιθανότητες «μία στο δισεκατομμύριο», όταν δύο ζωντανά βασιλοψάρια ξεβράστηκαν σε παραλία στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο βασιλοψαριών θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς το συγκεκριμένο είδος ζει στα βάθη των ωκεανών, συνήθως σε βάθος μεγαλύτερο των 900 μέτρων, στη λεγόμενη «ζώνη του λυκόφωτος», μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του πλανήτη.

Μετά την εντυπωσιακή αυτή ανακάλυψη, σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών καταγράφηκε στις 23 Μαρτίου, σε απόσταση μικρότερη των 24 χιλιομέτρων από το Κάμπο Σαν Λούκας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Έκτοτε, η περιοχή έχει πληγεί από πολλούς τυφώνες, μεταξύ των οποίων οι Πόλο, Σάιμον και Ρέιτσελ, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανθρώπινες απώλειες κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού.

Στη Χιλή, ο τελευταίος μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στις ακτές της χώρας πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, στις 10 Οκτωβρίου 2025. Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε το Πέρασμα Ντρέικ, νότια της χώρας, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής και της Ανταρκτικής.

«Έρχεται ο σεισμός!», υποστήριξε ένας σχολιαστής, μετά την ανακοίνωση της ανακάλυψης την Τρίτη από το Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιας Πανίδας και Παρατήρησης Κητωδών της Χιλής, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τι λένε οι επιστήμονες για το «ψάρι της Αποκάλυψης»

Παρά τις συμπτώσεις που έχουν καταγραφεί ανάμεσα στην εμφάνιση του θαλάσσιου πλάσματος στις ακτές και τις φυσικές καταστροφές που ακολουθούν, μελέτη του 2019 δεν εντόπισε αξιόπιστη σύνδεση που να επιβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα ψάρια προμηνύουν καταστροφές.

Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Τοκάι της Ιαπωνίας εξέτασε 336 αναφορές εμφάνισης ψαριών των βαθιών υδάτων και 221 σεισμούς μεγέθους άνω των 6 βαθμών που σημειώθηκαν στη χώρα από το 1928 έως το 2011.

Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Bulletin of the Seismological Society of America, δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντική σύνδεση ανάμεσα στις εμφανίσεις των «ψαριών της Αποκάλυψης» και τις φυσικές καταστροφές. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη αντίληψη «ψευδή συσχέτιση» και όχι αξιόπιστη προειδοποιητική ένδειξη.

Στις ΗΠΑ, μελέτη του 2018, η οποία δημοσιεύθηκε στο Bulletin of the Southern California Academy of Sciences, κατέγραψε μόλις 19 περιστατικά εκβρασμού ή εντοπισμού βασιλοψαριών στις ακτές της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα.

Παρότι οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην εμφάνιση του ψαριού και την εκδήλωση μελλοντικού σεισμού στις ακτές της Νότιας Αμερικής, η Χιλή βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμικά ενεργές τεκτονικές ζώνες του πλανήτη, όπου μπορούν να εκδηλωθούν εξαιρετικά ισχυροί σεισμοί.

Η ωκεάνια πλάκα Νάσκα βυθίζεται σταδιακά κάτω από την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Η γεωλογική αυτή διαδικασία συμβάλλει στον σχηματισμό της οροσειράς των Άνδεων, τροφοδοτεί την ηφαιστειακή δραστηριότητα και συσσωρεύει τεράστια ποσά ενέργειας και τάσης στα όρια των δύο τεκτονικών πλακών.