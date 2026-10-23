Θιβέτ: 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

Τουλάχιστον 339 σπίτια κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές – Περισσότεροι από 1.600 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Θιβέτ: 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ έπληξε το βόρειο Θιβέτ, προκαλώντας 16 νεκρούς και 46 τραυματίες.
  • Τουλάχιστον 339 σπίτια κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ υπήρξαν ζημιές και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  • Περισσότεροι από 1.600 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, με παροχή σκηνών και ειδών πρώτης ανάγκης.
  • Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω κατολισθήσεων και ελέγχων ασφαλείας στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
  • Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, με το επίκεντρο σε αραιοκατοικημένη ορεινή περιοχή 400 χιλιόμετρα από τη Λάσα.
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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 46 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών που έπληξε το βράδυ της Πέμπτης το βόρειο Θιβέτ. Από τους τραυματίες, 11 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:33 τοπική ώρα (17:33 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην κομητεία Μπατσίνγκ, στην περιοχή Ναγκτσού, και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, καθώς τουλάχιστον 339 κατοικίες έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις κτηνοτροφίας.

Περισσότεροι από 1.600 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ στις πληγείσες κοινότητες μεταφέρονται σκηνές, προκατασκευασμένα καταλύματα, κρεβάτια, ρουχισμός και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Βίντεο από κινεζικά κρατικά μέσα δείχνουν κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, υπό τον φόβο μετασεισμών.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις μετακινήσεις, με τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου να επηρεάζονται από κατολισθήσεις και ελέγχους ασφαλείας.

Το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από τη Λάσα, την πρωτεύουσα του Θιβέτ, σε μια ορεινή και αραιοκατοικημένη περιοχή. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024.

Το 2010, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών είχε πλήξει το Γιουσού, στη γειτονική επαρχία Τσινγκχάι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.698 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω σχεδόν 300 αγνοούμενους.

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