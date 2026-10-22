Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλόνισε το Θιβέτ - Σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων

Η δόνηση χτύπησε την περιοχή Σιζάνγκ σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, προκαλώντας συναγερμό για καταστροφές.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλόνισε το Θιβέτ - Σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων
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  • Σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Σιζάνγκ στο Θιβέτ το απόγευμα της Πέμπτης.
  • Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, χαρακτηριστικό που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ζημιών.
  • Τα πρώτα δεδομένα προέρχονται από το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών GFZ.
  • Οι τοπικές αρχές αναμένουν επικαιροποιημένα στοιχεία για την κατάσταση στα κοντινά χωριά.
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Σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή Σιζάνγκ του Θιβέτ στην Κίνα. Το χτύπημα του Εγκέλαδου καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα. Ο αριθμός αυτός κατατάσσει τον σεισμό στους άκρως επιφανειακούς, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη ορεινή ζώνη. Τα πρώτα δεδομένα προέρχονται από την αυτόματη λύση του γερμανικού ερευνητικού κέντρου γεωεπιστημών (GFZ). Οι τοπικές αρχές αναμένουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την ακριβή αποτύπωση της κατάστασης στα χωριά που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.

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