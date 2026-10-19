Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

Snapshot Η δόνηση σημειώθηκε στις 19:27 με επίκεντρο περίπου 21 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία προέρχονται από την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την πλήρη ανάλυση. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ζακύνθου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 19:27, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 21 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά του νησιού.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση των σεισμολόγων, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, ενώ οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου προσδιορίζονται στις 37,6735 μοίρες βόρειου πλάτους και 21,095 μοίρες ανατολικού μήκους.