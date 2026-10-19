Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου
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- Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου.
- Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 41 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσής.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
- Η καταγραφή έγινε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω αυτόματης λύσης.
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:30, στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου, νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσής, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 17:30, με επίκεντρο 41 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χρυσής και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
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Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
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