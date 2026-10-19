Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Snapshot Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 41 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσής.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η καταγραφή έγινε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω αυτόματης λύσης. Snapshot powered by AI

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:30, στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου, νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσής, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 17:30, με επίκεντρο 41 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χρυσής και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

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