Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο στις 10:41 το πρωί της Δευτέρας.
  • Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλου.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.
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Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, και συγκεκριμένα στις 10:41, στην Πύλο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.

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