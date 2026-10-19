Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα
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- Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο στις 10:41 το πρωί της Δευτέρας.
- Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλου.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.
Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, και συγκεκριμένα στις 10:41, στην Πύλο.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.
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