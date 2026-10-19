Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο στις 10:41 το πρωί της Δευτέρας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, και συγκεκριμένα στις 10:41, στην Πύλο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πύλου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,3 χιλιόμετρα.

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