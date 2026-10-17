Κεφαλονιά: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμης
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:57 τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,3 χιλιόμετρα.
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