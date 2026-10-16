Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου Καμτσάτκα

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 80 χλμ. βορειοανατολικά του οικισμού Οζερνόφσκι και είχε εστιακό βάθος 140 χιλιομέτρων

Newsroom

Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου Καμτσάτκα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Παρασκευής την περιοχή της Χερσονήσου Καμτσάτκα στη Ρωσία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 80 χλμ. βορειοανατολικά του οικισμού Οζερνόφσκι και είχε εστιακό βάθος 140 χιλιομέτρων.

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα βρίσκεται κατά μήκος του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς», μιας ζώνης ηφαιστείων μήκους 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τη λεκάνη του Ειρηνικού, όπου σημειώνονται οι περισσότεροι σεισμοί παγκοσμίως.

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