Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:19 μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν περίπου 134 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κεφάλου Κω.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10) στις 02:19 σε περιοχή των Δωδεκανήσων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 133,6 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 22 χλμ. νοτιοδυτικά της Κεφάλου Κω.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 134 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. νοτιοδυτικά της Κεφάλου Κω.

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