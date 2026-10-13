Παναμάς: Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 Ρίχτερ – Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τα 7,7 Ρίχτερ

Snapshot Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά το βράδυ της Δευτέρας, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της επαρχίας Βεράγουας.

Ο Παναμάς βιώνει έντονη σεισμική δραστηριότητα με πάνω από 300 μετασεισμούς μετά τον κύριο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ της Παρασκευής.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά τουλάχιστον 27 άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 900 κατοικίες και υποδομές έχουν υποστεί ζημιές.

Η αποτίμηση των ζημιών συνεχίζεται, με τις αρχές να μην αποκλείουν αλλαγές στον απολογισμό λόγω απομακρυσμένων περιοχών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε σε μόλις δύο χιλιόμετρα, ενώ διαφορετικές υπηρεσίες ανέφεραν μέγεθος από 6,1 έως 6,4 Ρίχτερ. Snapshot powered by AI

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον Παναμά το απόγευμα της Δευτέρας, λίγες ημέρες μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και οδήγησε την κυβέρνηση στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το πανεπιστημιακό ινστιτούτο γεωεπιστημών του Παναμά, ο νέος σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών και καταγράφηκε στις 18:20 τοπική ώρα, στις 02:20 τα ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των νότιων ακτών της επαρχίας Βεράγουας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται σε μόλις δύο χιλιόμετρα.

Διαφορετική ήταν η εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου και του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου, τα οποία υπολόγισαν το μέγεθος της δόνησης στα 6,1 Ρίχτερ.

Ο Παναμάς βρίσκεται σε συνεχή σεισμική δραστηριότητα από την Παρασκευή, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 300 μετασεισμοί μετά την κύρια δόνηση των 7,7 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε περίπου 900 κατοικίες και σε υποδομές.

Η αποτίμηση των καταστροφών συνεχίζεται, κυρίως σε απομακρυσμένες κοινότητες, και οι αρχές δεν αποκλείουν ο απολογισμός να μεταβληθεί.

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