Ισχυροί σεισμοί στον Παναμά: Η οργή του Εγκέλαδου άφησε πίσω εικόνες καταστροφής

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,7 και 6,6 Ρίχτερ έπληξαν το νότιο τμήμα του Παναμά την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές και εκκενώσεις κατοικιών.

Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα, με βάθος 10 χιλιόμετρα, και έγινε αισθητός μέχρι την Κολομβία.

Καταγράφηκαν πάνω από 45 μετασεισμοί, με αρκετούς να έχουν μέγεθος άνω των 5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Παναμά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον πανικό και τις συνέπειες των σεισμών, όπως εκκενώσεις και καταρρεύσεις κτηρίων. Snapshot powered by AI

Εικόνες και βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν την καταστροφή που προκλήθηκε από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,7 και 6,6 Ρίχτερ που «χτύπησαν» το νότιο τμήμα του Παναμά το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτήρια, να προκληθούν ρωγμές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες άνθρωποι να εκκενώσουν τις κατοικίες τους σε ολόκληρη την χώρα.

Η σεισμική δόνηση των 7,7 Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή μέχρι και τη γειτονική Κολομβία, σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της απομακρυσμένης κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας (USGS). Το βάθος του σεισμού σημειώθηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, σημειώθηκαν και πολλαπλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων αρκετοί με μέγεθος 5,8, 5,5 και 5,2 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι του Πανεπιστημίου του Παναμά κατέγραψαν περισσότερους από 45 μετασεισμούς, αν και οι περισσότεροι ήταν πολύ ασθενείς για να γίνουν αισθητοί.

Πολλαπλά βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν την ισχύ των σεισμών.

Σε ένα από αυτά, ο Εγκέλαδος χτυπάει την στιγμή που πέντε αθλητικοί δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Παναμά, RPC, έκαναν ζωντανή μετάδοση, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Σε ένα άλλο, αποτυπώνεται ένας άνδρας να φεύγει τρέχοντας από το σπίτι του από την επαρχία Panamá Oeste του Παναμά, την ώρα που «χτυπούσε» ο ισχυρός σεισμός.

Δείτε άλλα βίντεο από την στιγμή που ο Εγκέλαδος χτύπησε τον Παναμά:

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