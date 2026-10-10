Ισχυροί σεισμοί στον Παναμά: Γιατί δεν υπήρξαν θύματα παρά τα 7,7 Ρίχτερ που έπληξαν την χώρα

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,7 και 6,6 Ρίχτερ έπληξαν τον Παναμά χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί θάνατοι, παρά τις εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

Ο αυστηρός και σύγχρονος αντισεισμικός κανονισμός REP θεωρείται καθοριστικός για την αποφυγή θυμάτων και τη διατήρηση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, όπως η Διώρυγα του Παναμά.

Περισσότεροι από 45 μετασεισμοί καταγράφηκαν, μερικοί μεγέθους άνω των 5 Ρίχτερ, ενώ σημειώθηκαν τραυματισμοί και ζημιές σε ιστορικά και δημόσια κτίρια.

Η Αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήρε τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην περιοχή, αν και αναμένονταν μικρά κύματα κοντά σε παράκτιες περιοχές.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Λατινικής Αμερικής και των ΗΠΑ, εξέφρασε αλληλεγγύη και προσέφερε βοήθεια στον Παναμά. Snapshot powered by AI

Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,7 και 6,6 Ρίχτερ έπληξαν το νότιο τμήμα του Παναμά το απόγευμα της Παρασκευής, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων, ρωγμές στους δρόμους και εκκενώσεις σε ολόκληρη την χώρα.

Ο πρώτος σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι και τη γειτονική Κολομβία, σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της απομακρυσμένης κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας (USGS). Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μετά την ισχυρή δόνηση, οι εμφανώς ταραγμένοι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Παναμά, της Πόλης του Παναμά, είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους την Παρασκευή, περιμένοντας νέα για τις επιπτώσεις του σεισμού.

«Τον αισθανθήκαμε πολύ έντονα. Έπεσαν πράγματα στην κουζίνα, αλλά είμαστε εντάξει, αν και είμαστε πολύ φοβισμένοι», δήλωσε στο Associated Press ο 60χρονος Ροσέντο Ντομίνγκεζ, ο οποίος κατάγεται από την επαρχία Ερέρα, όπου σημειώθηκε ο σεισμός. «Όλοι οι κάτοικοι είναι έξω στους δρόμους, φοβισμένοι».

Παράλληλα, σημειώθηκαν και πολλαπλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων αρκετοί με μέγεθος 5,8, 5,5 και 5,2 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι του Πανεπιστημίου του Παναμά κατέγραψαν περισσότερους από 45 μετασεισμούς, αν και οι περισσότεροι ήταν πολύ ασθενείς για να γίνουν αισθητοί.

Γιατί δεν υπήρξαν θύματα παρά τα 7,7 Ρίχτερ

Παρά την ένταση των διαδοχικών σεισμών, ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει θανάτους, αν και προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

«Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος, και κανείς δεν είναι ποτέ προετοιμασμένος για αυτού του είδους την καταστροφή», δήλωσε ο Μουλίνο, ο οποίος νωρίτερα την ίδια μέρα είχε καλέσει τους πολίτες της χώρας του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Εικόνες από κτίρια που κατέρρευσαν και βαθιές ρωγμές που διέσχιζαν δρόμους ενίσχυσαν τις ανησυχίες των πολιτών, σε μια περιοχή που έχει πληγεί από μια σειρά καταστροφικών σεισμών τους τελευταίους μήνες.

Δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τον Ιούνιο την πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 6.500 ανθρώπων και αφήνοντας 17.000 άστεγους. Τον Αύγουστο, ένας σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 289 ανθρώπων.

Ο σημαντικά μικρότερος αριθμός θυμάτων στον γειτονικό Παναμά ενδέχεται να οφείλεται στους αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς της χώρας, ειδικά όσον αφορά την κατασκευή ουρανοξυστών στην πρωτεύουσα, δήλωσε ο Κάρλος Βαλδές, επικεφαλής του Τμήματος Σεισμολογίας του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού.

Ο Παναμάς διαθέτει έναν αυστηρό και σύγχρονο αντισεισμικό οικοδομικό κανονισμό, ο οποίος ονομάζεται REP (Reglamento Estructural de Panamá). Ο κανονισμός αυτός είναι ιδιαίτερα αυστηρός για τα νεότερα κτίρια και τους ουρανοξύστες της Πόλης του Παναμά. Ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις παλαιότερων κτιρίων και ζημιές σε οδικά δίκτυα, κρίσιμες υποδομές, όπως η Διώρυγα του Παναμά, συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά χωρίς διακοπή, παρά τους ισχυρούς σεισμούς.

Ο Ομάρ Σμιθ, από την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Telemetro Reporta ότι οι ζημιές εντοπίστηκαν κυρίως στις κεντρικές επαρχίες Βεραγκάς, Ερέρα και Λος Σάντος, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην Πόλη του Παναμά.

Ο Σμιθ ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί αρκετοί τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων ένας άνθρωπος που χτυπήθηκε από συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει στην πόλη Πενονόμε, περίπου 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι σημειώθηκε μερική κατάρρευση και εμφανίστηκαν ρωγμές στον καθεδρικό ναό της κεντρικής πλατείας της περιοχής, καθώς και ζημιές στο κτίριο του γραφείου του κυβερνήτη και στο ξενοδοχείο «Dos Continentes».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, επίσης, ότι η εκκλησία του Σαν Ατανάσιο, ένας καθολικός ναός αποικιακού ρυθμού στην επαρχία Λος Σάντος του Παναμά, είχε καταρρεύσει. Η εκκλησία είχε ανακηρυχθεί Εθνικό Ιστορικό Μνημείο το 1938.

Σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Βεραγκάς, μεγάλες ρωγμές εμφανίστηκαν κατά μήκος των δρόμων.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκούμεν στην Πόλη του Παναμά, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της περιοχής με περισσότερους από 20 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις του μετά τον πρώτο σεισμό, αλλά ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι επαναλειτουργεί.

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανέφερε ότι οι δραστηριότητες κατά μήκος της παγκόσμιας εμπορικής οδού συνεχίζονταν κανονικά. Όπως δήλωσε, προτεραιότητά της ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων, των πλοίων και των πληρωμάτων και εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία επιθεωρούσαν τις εγκαταστάσεις για πιθανές ζημιές.

Ήρθησαν οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Παναμά σημειώθηκε το 1991, όταν μια ισχυρή δόνηση 7,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο την γειτονική Κόστα Ρίκα, προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων, τραυμάτισε 559 και άφησε χιλιάδες ανθρώπους άστεγους στην περιοχή Μπόκας ντελ Τόρο.

Ο Παναμάς βρίσκεται κατά μήκος του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς», μιας ζώνης ηφαιστείων μήκους 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τη λεκάνη του Ειρηνικού, όπου σημειώνονται οι περισσότεροι σεισμοί παγκοσμίως.

Η Αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδοθεί λίγο μετά τους σεισμούς της Παρασκευής για τις ακτές του Παναμά, της Κολομβίας, του Ισημερινού, της Νικαράγουας και της Γουατεμάλας. Ήρθησαν επίσης οι προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί από το Ελ Σαλβαδόρ και τη Χιλή για το Νησί του Πάσχα.

Ο Νέστορ Λουκέ, διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Παναμά, δήλωσε ότι αναμένονταν κύματα ύψους από 1 έως 3 μέτρα γύρω από την Ίσλα Κανιάς και τη νότια ακτή της επαρχίας Λος Σάντος, αλλά δεν αναμένονταν σημαντικά κύματα σε άλλες περιοχές. Το θαλασσινό νερό είχε ήδη φτάσει σε σπίτια κοντά στην ακτή της Ίσλα Κανιάς, πρόσθεσε.

«Στο πλευρό του λαού του Παναμά»

Το απόγευμα της Παρασκευής έφτασαν πληθώρα μηνυμάτων υποστήριξης και προσφορών βοήθειας από ολόκληρη την περιοχή.

Ο Μουλίνο ευχαρίστησε ηγέτες άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής για τη στήριξή τους, αναφέροντας ότι είχε συνομιλήσει, μεταξύ άλλων, με τους προέδρους της Χιλής, της Ουρουγουάης και της Γουατεμάλας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στον Παναμά και ότι οι ΗΠΑ «κινητοποιούν γρήγορα πόρους και προσωπικό για να προσφέρει βοήθεια», κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Παναμά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά», έγραψε ο Ρούμπιο στο «X».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα, η χώρα του οποίου επλήγη πρόσφατα από σεισμούς, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Παναμά και την κυβέρνησή του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες Ντελγάδο, ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, και η κυβέρνηση του Περού προσέφεραν επίσης βοήθεια.

«Ο Παναμάς δεν είναι μόνος! Μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη της Κολομβίας και στην πλήρη προθυμία μας να προσφέρουμε όποια βοήθεια χρειαστεί», έγραψε ο ντε λα Εσπριέγια στο «X».