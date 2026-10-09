Παναμάς: Σοβαρές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό - Πρώτες εικόνες

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,7 έως 8,0 Ρίχτερ χτύπησε τον Παναμά, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Pitaloza Arriba.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 τοπική ώρα με εκτιμώμενο εστιακό βάθος 33 χιλιόμετρα.

Υπήρξαν σοβαρές ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι παραμένει ενεργή και δεν έχει αρθεί.

Οι κάτοικοι εμφανίζονται τρομοκρατημένοι και βρίσκονται στους δρόμους μετά το σεισμό. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ζημιές, και καταρρεύσεις κτηρίων δείχνουν οι πρώτες εικόνες από τον Παναμά, που χτυπήθηκε με 8 Ρίχτερ, με ορισμένες αναφορές να μετατοπίζουν προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική υπηρεσία, το επίκεντρο εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Pitaloza Arriba του Παναμά.

Τα αρχικά δεδομένα τοποθετούν το εκτιμώμενο εστιακό βάθος στα 33 χιλιόμετρα. Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 12:56 τοπική ώρα στον Παναμά (17:56 UTC).

Fuerte sismo en Panamá, las fuentes indican que fue de 7.4 otras indican que 8.0 #sismo #terremoto #temblor https://t.co/M7JqXLGxke — Farmear Aura (@FarmearAura) October 9, 2026

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε δεν έχει αρθεί. Σοβαρές ζημιές φαίνεται να έχουν σημειωθεί στην πόλη Penonomé και στην παραλία Venao, στην ακτή του Ειρηνικού

Σε βίντεο που έχουν αρχίσει να διακινούνται, χωρίς να επιβεβαιώνονται φαίνονται καταρρεύσεις, ενώ ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους εμφανώς τρομοκρατημένος.

ÚLTIMA HORA | Se registran severos daños en varias regiones de Panamá tras potente terremoto: El Servicio Geológico de EEUU actualizó a 7,7 la magnitud del sismo. https://t.co/HxMBmhDvT2 https://t.co/MZjTLTM2tJ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 9, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αναφορά για θύματα

#Panama #Terremoto Se conocen las primeras imágenes de la situación en Panamá luego del fuerte terremoto que ocurrió en el país durante la tarde de este viernes. Los reportes indican que el evento tuvo una magnitud de 8.0, mientras se mantiene la alerta de tsunami. https://t.co/wdVvlqW2hT — Sin Censura Guatemala 🇬🇹 Oficial (@sincensuraGua) October 9, 2026

H Διώρυγα δεν επηρεάστηκε όπως αναφέρεται

🚨🇵🇦BREAKING: 8.0-magnitude #earthquake hits #Panama - PTWC/USGS OMG, Praying for them🚨💔🇵🇦 https://t.co/wYqj3sV3hD — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο ζήτησε ηρεμία μετά τον σεισμό που συγκλόνισε τη χώρα. Ο πρόεδρος ζήτησε από την υπουργό της κυβέρνησης, Dinoska Montalvo, και το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας (Sinaproc) να «αναφέρουν τις επιπτώσεις ζητώντας ηρεμία». Επίσης, ο Μουλίνο διαβεβαίωσε ότι «αυτό που συνέβη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συναγερμών και αναταραχής».

Το διεθνές αεροδρόμιο Tocumen κλείνει προσωρινά

Το διεθνές αεροδρόμιο Tocumen του Παναμά ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διέταξε το προσωρινό κλείσιμο των εγκαταστάσεών του και ότι διενεργεί την προληπτική αξιολόγηση των επιβατών, μετά τον σεισμό .

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται στην Πόλη του Παναμά, διαβεβαίωσε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ότι το διοικητικό προσωπικό εκκενώθηκε και ότι η λειτουργία θα συνεχιστεί μόλις επαληθευτούν οι συνθήκες ασφαλείας του αεροδρομίου και του πύργου ελέγχου.