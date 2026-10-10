Σεισμός στον Παναμά: «Μαμά, μπαμπά, είμαι εδώ»: Παιδί παγιδεύτηκε στα ερείπια του σπιτιού του

Στο σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς ζούσαν 10 μέλη μιας οικογένειας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σεισμός στον Παναμά: «Μαμά, μπαμπά, είμαι εδώ»: Παιδί παγιδεύτηκε στα ερείπια του σπιτιού του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα παιδί παγιδεύτηκε κάτω από το κρεβάτι όταν κατέρρευσε το σπίτι όπου ζούσαν 10 άτομα, αλλά διασώθηκε ζωντανό μετά από προσπάθειες του πατέρα και των γειτόνων.
  • Ο σεισμός στον Παναμά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές κατοικίες, με ρωγμές και κατάρρευση τοίχων, κυρίως στις περιοχές Σόνα, Τονόσι, Πενονόμε και άλλες.
  • Η περιοχή του Τονόσι έμεινε αποκομμένη από τις οδικές συγκοινωνίες και αντιμετώπιζε προβλήματα με το νερό και το ρεύμα, ενώ οι κάτοικοι παρέμεναν σε εξωτερικούς χώρους λόγω φόβου από τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις.
  • Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστών, πραγματοποιούν ελέγχους στα πληγέντα σπίτια για να εκτιμήσουν τις ζημιές.
  • Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, σχεδιάζει να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές Τονόσι και Πενονόμε για την αξιολόγηση της κατάστασης.
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Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τον Παναμά, αν και προκάλεσε καταστροφικές ζημιές, δεν είχε θύματα.

Σε μία περίπτωση κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, μία οικογένεια παραλίγο να χάσει ένα από τα νεαρότερα μέλη της, το οποίο παγιδεύτηκε κάτω από το κρεβάτι, όταν το σπίτι, στο οποίο ζούσαν συνολικά 10 άτομα, κατέρρευσε.

Ο πατέρας άνοιξε δρόμο ανάμεσα στα ερείπια όταν η μητέρα τον ειδοποίησε ότι το παιδί είχε παγιδευτεί. Εξήγησε ότι τον φώναζε επανειλημμένα χωρίς να παίρνει απάντηση, μέχρι που κατάφερε να ακούσει τη φωνή του από κάτω από το κρεβάτι. «Μαμά, μπαμπά, εδώ είμαι».

«Ήταν ένα θαύμα του Θεού για εμάς που βρήκαμε τον γιο μας ζωντανό», είπε η μητέρα στο Telemetro.

Οι γείτονες συμμετείχαν στη διάσωση και κατάφεραν να βγάλουν το παιδί μαζί με τους συγγενείς που ήταν μαζί του. Ο άνδρας περιέγραψε τη ζημιά στο σπίτι του ως «ολική απώλεια σε όλα».

Η καταστροφή έπληξε και άλλες κατοικίες της περιοχής. Αρκετά σπίτια υπέστησαν ρωγμές, μερικά έχασαν μέρος των τοίχων τους και οι κάτοικοι γειτονικών κτηρίων κατέγραψαν επίσης σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πληγέντων.

Η Σόνα αναγνωρίστηκε ως μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, αναμένεται να φτάσει στο Τονόσι το Σάββατο, αφού πρώτα επισκεφθεί το Πενονόμε, μια άλλη από τις πληγείσες περιοχές.

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