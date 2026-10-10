Σεισμός στον Παναμά: «Μαμά, μπαμπά, είμαι εδώ»: Παιδί παγιδεύτηκε στα ερείπια του σπιτιού του

Snapshot Ένα παιδί παγιδεύτηκε κάτω από το κρεβάτι όταν κατέρρευσε το σπίτι όπου ζούσαν 10 άτομα, αλλά διασώθηκε ζωντανό μετά από προσπάθειες του πατέρα και των γειτόνων.

Ο σεισμός στον Παναμά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές κατοικίες, με ρωγμές και κατάρρευση τοίχων, κυρίως στις περιοχές Σόνα, Τονόσι, Πενονόμε και άλλες.

Η περιοχή του Τονόσι έμεινε αποκομμένη από τις οδικές συγκοινωνίες και αντιμετώπιζε προβλήματα με το νερό και το ρεύμα, ενώ οι κάτοικοι παρέμεναν σε εξωτερικούς χώρους λόγω φόβου από τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις.

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστών, πραγματοποιούν ελέγχους στα πληγέντα σπίτια για να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, σχεδιάζει να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές Τονόσι και Πενονόμε για την αξιολόγηση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τον Παναμά, αν και προκάλεσε καταστροφικές ζημιές, δεν είχε θύματα.

Σε μία περίπτωση κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, μία οικογένεια παραλίγο να χάσει ένα από τα νεαρότερα μέλη της, το οποίο παγιδεύτηκε κάτω από το κρεβάτι, όταν το σπίτι, στο οποίο ζούσαν συνολικά 10 άτομα, κατέρρευσε.

Ο πατέρας άνοιξε δρόμο ανάμεσα στα ερείπια όταν η μητέρα τον ειδοποίησε ότι το παιδί είχε παγιδευτεί. Εξήγησε ότι τον φώναζε επανειλημμένα χωρίς να παίρνει απάντηση, μέχρι που κατάφερε να ακούσει τη φωνή του από κάτω από το κρεβάτι. «Μαμά, μπαμπά, εδώ είμαι».

«Ήταν ένα θαύμα του Θεού για εμάς που βρήκαμε τον γιο μας ζωντανό», είπε η μητέρα στο Telemetro.

“Mamá, papá, estoy aquí”: cómo un niño sobrevivió bajo los escombros del sismo más fuerte que sacudió Panamá La casa era habitada por 10 personas, que quedaron sin un lugar donde pasar la noche. La zona también permanecía sin agua ni electricidad, en medio de la oscuridad posterior al movimiento telúrico. La madre contó que su hijo quedó bajo una cama junto a otros familiares y que, cuando la intensidad del temblor disminuyó, el padre y varios vecinos lograron retirarlo de entre los restos de la vivienda. “Fue un milagro de Dios para nosotros encontrar a nuestro hijo con vida”, relató a Telemetro. El padre se abrió paso entre los escombros cuando su esposa le alertó que el niño estaba atrapado. Explicó que lo llamó repetidamente sin obtener respuesta, hasta que pudo escuchar su voz desde debajo de la cama. Los vecinos se sumaron al rescate y consiguieron sacar al menor junto a los familiares que estaban con él. El hombre describió el daño en su hogar como una “pérdida total en todo”. La destrucción alcanzó otras viviendas del sector. Varias casas sufrieron rajaduras, algunas perdieron parte de sus paredes y los habitantes de inmuebles cercanos también registraron daños graves, según el relato de los afectados. Personal del Sistema Nacional de Protección Civil y del cuerpo de bomberos realizó recorridos para revisar las condiciones de las viviendas dañadas y elaborar un informe sobre las afectaciones, informó la periodista en Telemetro. Soná fue identificado como uno de los puntos más golpeados por el sismo. Durante la transmisión también se mencionaron afectaciones en Penonomé, Tonosí, La Villa de Los Santos, Pedasí y Santiago de Veraguas. materiales en Tonosí, donde se ubicó el epicentro, sin registro de víctimas por el momento, según informó la agencia EFE. El sismo ocurrió a las 12:56 hora local, a 12 kilómetros de esa localidad y a 10 kilómetros de profundidad. “Hay miedo en Tonosí”, dijo a la agencia el residente José Domingo González, quien describió réplicas cada cinco minutos y explicó que los habitantes permanecían en los patios, alejados de los tendidos eléctricos y las paredes. El ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló al canal nacional SertV que el poblado quedó “desconectado completamente por vía terrestre”. González reportó casas derrumbadas o con grietas, personas golpeadas y una mujer con un brazo fracturado. En un hotel, cuatro personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas por los bomberos; solo sufrieron golpes y raspones, según el residente. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo a la agencia que esperaba llegar a Tonosí este sábado tras recorrer Penonomé, otra de las zonas afectadas. — laregiontula (@La_Region_Tula) October 10, 2026

Οι γείτονες συμμετείχαν στη διάσωση και κατάφεραν να βγάλουν το παιδί μαζί με τους συγγενείς που ήταν μαζί του. Ο άνδρας περιέγραψε τη ζημιά στο σπίτι του ως «ολική απώλεια σε όλα».

Η καταστροφή έπληξε και άλλες κατοικίες της περιοχής. Αρκετά σπίτια υπέστησαν ρωγμές, μερικά έχασαν μέρος των τοίχων τους και οι κάτοικοι γειτονικών κτηρίων κατέγραψαν επίσης σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πληγέντων.

Η Σόνα αναγνωρίστηκε ως μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, αναμένεται να φτάσει στο Τονόσι το Σάββατο, αφού πρώτα επισκεφθεί το Πενονόμε, μια άλλη από τις πληγείσες περιοχές.

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