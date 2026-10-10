Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» λέει για τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ ο πρόεδρος της χώρας

Ο αρχηγός του κράτους δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα

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Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» λέει για τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ ο πρόεδρος της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, χαρακτήρισε «μεγάλη καταστροφή» τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.
  • Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στο νότιο τμήμα της χώρας.
  • Δρόμοι κατέρρευσαν εντελώς σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα από τον σεισμό.
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Ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η χώρα της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με «μεγάλη καταστροφή», μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτιρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αναφέρθηκε σε δρόμους που «κατέρρευσαν εντελώς» σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σκληρά.

Ωστόσο, ο αρχηγός του κράτους δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα.

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