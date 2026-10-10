Παναμάς: «Μεγάλη καταστροφή» λέει για τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ ο πρόεδρος της χώρας

Snapshot Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, χαρακτήρισε «μεγάλη καταστροφή» τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δρόμοι κατέρρευσαν εντελώς σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα από τον σεισμό. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η χώρα της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με «μεγάλη καταστροφή», μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτιρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αναφέρθηκε σε δρόμους που «κατέρρευσαν εντελώς» σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν πιο σκληρά.

Ωστόσο, ο αρχηγός του κράτους δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα.

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