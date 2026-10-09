Παναμάς: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών - Προειδοποίηση για τσουνάμι - Βίντεο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα νότια παράλια του Παναμά, με επίκεντρο κοντά στην Πόλη του Παναμά.

Αρχικές αναφορές ανέφεραν μέγεθος 8 Ρίχτερ, αλλά το USGS επιβεβαίωσε το 7,6.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι που αφορά τις ακτές πολλών χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Το σύστημα προειδοποίησης των ΗΠΑ προβλέπει πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός τριών ωρών από τον σεισμό.

Οι χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο περιλαμβάνουν Παναμά, Κόστα Ρίκα, Εκουαδόρ, Περού, Νικαράγουα, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Μεξικό και Κολομβία. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, σημειώθηκε στην Πόλη του Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, αναθεωρώντας την αρχική της εκτίμηση μεγέθους προς τα κάτω από 8,0 σε 7,6.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.

Ο ισχυρός σεισμός έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.