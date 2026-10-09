Σεισμός στον Παναμά: Το διεθνές αεροδρόμιο κλείνει προσωρινά για λόγους ασφαλείας

Snapshot Το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά τον ισχυρό σεισμό.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 7,6 βαθμών και σημειώθηκε στην Πόλη του Παναμά σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες της χώρας.

Η αρχική εκτίμηση του μεγέθους του σεισμού αναθεωρήθηκε από 8,0 σε 7,6 βαθμούς από το USGS. Snapshot powered by AI

Το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες του Παναμά, μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας NATURGY.

Σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, ο ισχυρός σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών και σημειώθηκε στην Πόλη του Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, αναθεωρώντας την αρχική της εκτίμηση μεγέθους προς τα κάτω από 8,0 σε 7,6.