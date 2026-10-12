Παναμάς: Πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια και 14 γέφυρες

Snapshot Στον Παναμά σημειώθηκαν πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ της Παρασκευής.

Έχουν τραυματιστεί 27 άτομα και έχουν καταγραφεί ζημιές σε περίπου 900 σπίτια και 14 γέφυρες.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση υποδομών για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν βοήθεια 5 εκατομμυρίων δολαρίων και στέλνουν ομάδα υποστήριξης για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά προληπτικά και η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά δεν έχει επηρεαστεί. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ζημιές έχουν καταγραφεί σε περίπου 900 σπίτια, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να μεταβληθεί καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του πανεπιστημιακού ινστιτούτου γεωεπιστημών του Παναμά, Νέστορ Λούκε, οι μετασεισμοί ξεπερνούν ήδη τους 200, ωστόσο η έντασή τους μειώνεται σταδιακά και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους μεγαλώνουν.

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο επισκέφθηκε σεισμόπληκτες περιοχές και έθεσε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση δρόμων και γεφυρών, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τουλάχιστον 14 γέφυρες στις επαρχίες Βεράγουας και Λος Σάντος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατ. δολαρίων και αποστέλλουν 20μελή ομάδα για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης και στους ελέγχους υποδομών.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ενώ οι αρχές διευκρινίζουν ότι η λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά δεν έχει επηρεαστεί.