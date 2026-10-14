Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

Snapshot Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 6,9 και 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν στη Μεσοατλαντική Ράχη, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανή σεισμική αλυσιδωτή αντίδραση που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ΗΠΑ.

Ο γεωφυσικός Στέφαν Μπερνς προειδοποίησε ότι η σεισμική δραστηριότητα στην Καραϊβική και τη Μεσοατλαντική Ράχη μπορεί να μεταδώσει ενέργεια σε γειτονικές πλάκες, φέρνοντας τη Βόρεια Αμερική σε κίνδυνο.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ισχυροί σεισμοί μπορούν να ενεργοποιήσουν σεισμική δραστηριότητα σε απομακρυσμένες περιοχές, υποστηρίζοντας την πιθανότητα αλυσιδωτών σεισμών.

Ο Μπερνς εκτιμά ότι η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε νέο μεγάλο σεισμό μέσα στην εβδομάδα, ειδικά σε ευάλωτα ρήγματα της Καλιφόρνιας.

Ο ίδιος έχει προβλέψει αρκετούς ισχυρούς σεισμούς στη Νότια Αμερική το 2026 και θεωρεί ότι ο Ήλιος μπορεί να επηρεάζει τη σεισμική δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Δύο ισχυροί σεισμοί στον Ατλαντικό Ωκεανό – Προειδοποίηση για πιθανή «αλυσιδωτή αντίδραση» που μπορεί να επηρεάσει τις ΗΠΑ

Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκαλώντας την προειδοποίηση ειδικού για μια πιθανή σεισμική «αλυσιδωτή αντίδραση» που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ΗΠΑ.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) κατέγραψε σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ στη Μεσοατλαντική Ράχη, ανάμεσα στην Αφρική και τη Νότια Αμερική, στις 08:23 το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Λιγότερο από επτά ώρες νωρίτερα, στις 01:44, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, μόλις 50 μίλια βορειότερα, κατά μήκος του ίδιου υποθαλάσσιου ρήγματος, όπου ο πυθμένας του ωκεανού διαχωρίζεται σταδιακά.

Ωστόσο, ο γεωφυσικός Στέφαν Μπερνς δήλωσε στη Daily Mail ότι οι δύο σεισμοί δεν ήταν μόνο ασυνήθιστα ισχυροί, αλλά ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας σεισμικής «αλυσιδωτής αντίδρασης» που εξελίσσεται φέτος και πλησιάζει ρήγματα κοντά στις ΗΠΑ.

Ο Μπερνς, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει προβλέψει με ακρίβεια πολλούς σεισμούς μήνες πριν από την εκδήλωσή τους μέσα στο 2026, ανέφερε: «Εάν υπάρξουν επιπτώσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές, θα μπορούσε να συμβεί κάτι μεγάλο στη Βόρεια Αμερική».

Ο ειδικός εξήγησε ότι σημαντικά σεισμικά γεγονότα έχουν ήδη πλήξει την πλάκα της Καραϊβικής το 2026, μεταξύ άλλων με καταστροφικούς σεισμούς στην Κολομβία, τη Βενεζουέλα και τον Παναμά.

Σύμφωνα με τον Μπερνς, οι σεισμοί της Τρίτης αποκάλυψαν ότι η σεισμική τάση που αναπτύσσεται κατά μήκος της πλάκας της Καραϊβικής επηρεάζει πλέον και τις πλάκες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής. Ο ίδιος περιέγραψε το φαινόμενο ως «αλυσιδωτή επίδραση», κατά την οποία η ενέργεια μεταφέρεται στις γειτονικές τεκτονικές πλάκες, με την πλάκα της Βόρειας Αμερικής να βρίσκεται, όπως εκτιμά, στη συνέχεια.

Επιστημονικές μελέτες έχουν καταγράψει μηχανισμούς μέσω των οποίων ισχυροί σεισμοί μπορούν να επηρεάσουν ρήγματα που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, προσφέροντας μια πιθανή εξήγηση για την αλυσιδωτή επίδραση που περιγράφει ο Μπερνς.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature έδειξε ότι ισχυροί σεισμοί μπορούν να πυροδοτήσουν σεισμική δραστηριότητα ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και το USGS διαπίστωσαν ότι σεισμός μεγέθους 8,6 Ρίχτερ στον Ινδικό Ωκεανό το 2012 προκάλεσε σεισμική δραστηριότητα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ στην Μπάχα Καλιφόρνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ρήγματα υποχώρησαν έως και έξι ημέρες αργότερα.

Ο Ρόλαντ Μπίργκμαν, συν-συγγραφέας της μελέτης, επισήμανε ότι τα σεισμικά κύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια αλληλουχία μικρότερων σεισμών, η οποία θα οδηγούσε τελικά σε μεγαλύτερες ρήξεις. Όπως εξήγησε, η ενεργοποίηση απομακρυσμένων ρηγμάτων είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά αποτελεί «μια πραγματική πιθανότητα, εφόσον συμβεί ο κατάλληλος τύπος σεισμού».

«Μέχρι τώρα, εμείς οι σεισμολόγοι λέγαμε πάντα: “Μην ανησυχείτε ότι οι μακρινοί σεισμοί θα προκαλέσουν τοπικούς σεισμούς”», δήλωσε ο Μπίργκμαν, καθηγητής Γεωεπιστημών και Πλανητικών Επιστημών στο Μπέρκλεϊ.

Ο Μπερνς υποστήριξε ότι το «διπλό» σεισμικό γεγονός στη Μεσοατλαντική Ράχη, δηλαδή η εκδήλωση δύο ισχυρών σεισμών σε κοντινή απόσταση και με διαφορά λίγων ωρών, αποτελεί ένδειξη έντονης μετακίνησης μεταξύ της πλάκας της Νότιας Αμερικής και της αφρικανικής πλάκας, έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο σεισμικής δραστηριότητας στην γειτονική πλάκα της Καραϊβικής.

Πέρα από τους πρόσφατους σεισμούς στη Νότια Αμερική, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπέρασαν όλοι τα 7 Ρίχτερ, ο γεωφυσικός συνέδεσε την ευρύτερη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή με σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τα νησιά Κέιμαν τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο Μπερνς πρόσθεσε ότι οι σεισμοί της Τρίτης στον Ατλαντικό ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη Μεσοατλαντική Ράχη τα τελευταία 50 χρόνια. Ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ ήταν ο τρίτος ισχυρότερος στην περιοχή από το 1976.

«Γενικά, ένας σεισμός που πλησιάζει τα 7 Ρίχτερ σε μια μεσοωκεάνια ράχη είναι κάτι εντυπωσιακό», ανέφερε.

Φόβοι για νέο ισχυρό σεισμό μέσα στην εβδομάδα

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπερνς έγραψε ότι δεν θα τον εξέπληττε εάν η ακολουθία των ισχυρών σεισμών, οι οποίοι φαίνεται να εκδηλώνονται κατά μήκος των τεκτονικών πλακών που περιβάλλουν την αμερικανική ήπειρο, οδηγούσε σε ένα ακόμη μεγάλο σεισμικό γεγονός μέσα στην εβδομάδα.

Παρότι οι επιστήμονες του USGS έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν με αξιοπιστία πολύ πριν από την εκδήλωσή τους, ο Μπερνς έχει προχωρήσει αρκετές φορές φέτος σε προειδοποιήσεις για ισχυρούς σεισμούς στη Νότια Αμερική, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες πριν από την εκδήλωσή τους.

Ο δημοφιλής σχολιαστής επιστημονικών θεμάτων στο YouTube, ο οποίος ασχολείται με τη σεισμολογία, είχε προβλέψει στις 24 Ιουνίου ότι ένας ισχυρός σεισμός θα μπορούσε να πλήξει την Κολομβία. Η προειδοποίησή του είχε προηγηθεί σχεδόν δύο μήνες του σεισμού μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην πόλη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ στις 10 Αυγούστου 2026.

Σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube, είχε υποστηρίξει ότι οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα την ίδια ημέρα θα απελευθέρωναν σεισμική ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τη θραύση ενός άλλου ρήγματος αρκετές εβδομάδες ή μήνες αργότερα.

Τότε είχε επίσης σημειώσει ότι τα μεγάλα σεισμικά γεγονότα φαίνεται να μετακινούνται προς βορρά, με κατεύθυνση τον Παναμά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Ο Μπερνς δήλωσε στη Daily Mail ότι ο σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Παναμά στις 9 Οκτωβρίου ήταν «ακριβώς» αυτό που έδειχναν οι πρόσφατες σεισμικές τάσεις. Πρόσθεσε ότι η ίδια τάση εξακολουθεί, κατά την εκτίμησή του, να δείχνει προς μια μεγάλη καταστροφή σε ευάλωτα ρήγματα της Καλιφόρνιας.

Ο γεωφυσικός έχει διατυπώσει επίσης τη θεωρία ότι ο Ήλιος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση σεισμών.

Στις 10 Οκτωβρίου, προέβλεψε ότι μια ισχυρή ηλιακή πρόσκρουση θα προκαλούσε μεγάλο σεισμό μέσα σε διάστημα μίας έως τριών ημερών από την εκδήλωση των δύο σεισμών στη Μεσοατλαντική Ράχη.