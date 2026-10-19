Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανοιχτά της Νέας Μάκρης, ανατολικά της Αττικής.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμά το εστιακό βάθος στα 5 χλμ., με επίκεντρο 10 χλμ. βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) επιβεβαιώνει το μέγεθος 3,4 Ρίχτερ, αλλά αναφέρει εστιακό βάθος 54 χλμ. και επίκεντρο 15 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Αρτέμιδας.

Ο σεισμός ήταν αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στις 05:40, σε υποθαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Αττικής.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 11,7 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 8 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Ραφήνας.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 54 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Αρτέμιδας.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

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