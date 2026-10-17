Τους «έκοψε το αίμα»: Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Ανακλήθηκε

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας ανακάλεσε σε λίγα λεπτά την προειδοποίηση για τα νησιά Κουρίλες, καθώς η πραγματική δόνηση καταγράφηκε τελικά στην Καμτσάτκα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τους «έκοψε το αίμα»: Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Ανακλήθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακάλεσε γρήγορα την προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ κοντά στα νησιά Κουρίλες, καθώς ο σεισμός καταγράφηκε στην Καμτσάτκα με μέγεθος 6,9 Ρίχτερ.
  • Το σφάλμα οφείλεται σε ανωμαλία στον τεχνικό υπολογισμό του επίκεντρου, που οδήγησε σε λανθασμένη εκτίμηση της απόστασης και του μεγέθους της δόνησης.
  • Η ψευδής προειδοποίηση προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς όμως να δημιουργηθεί εκτεταμένος πανικός.
  • Ο εκπρόσωπος της JMA ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκαν λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος.
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Ένα πρωτοφανές σφάλμα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας (JMA) την Παρασκευή ενεργοποίησε τους συναγερμούς έκτακτης ανάγκης σε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. Η αρχική ανακοίνωση έκανε λόγο για έναν καταστροφικό σεισμό μεγέθους 9,9 βαθμών κοντά στα νησιά Κουρίλες, τα οποία είναι γνωστά στην ιαπωνική επικράτεια ως Νησιά Τσισίμα.

Όπως ανακοινώθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η προειδοποίηση ανακλήθηκε εσπευσμένα, βάζοντας τέλος στην αγωνία των κατοίκων. Κι όμως, ο εσφαλμένος συναγερμός για τον υποτιθέμενο σεισμό πρόλαβε να δημιουργήσει προσωρινά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες της χώρας, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί εκτεταμένος πανικός στους δρόμους.

Το λάθος με το επίκεντρο και η συγγνώμη

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, ο πραγματικός σεισμός είχε μέγεθος 6,9 βαθμών. Η δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά το μεσημέρι κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, προερχόμενη από εστιακό βάθος 160 χιλιομέτρων. Η ιαπωνική υπηρεσία διαπίστωσε πως το σφάλμα προήλθε από μια σοβαρή ανωμαλία στον τεχνικό υπολογισμό του επίκεντρου.

Η λανθασμένη αρχική εκτίμηση του μεγέθους βασίστηκε στην παραδοχή ότι η εστία βρισκόταν περίπου 680 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ιαπωνία σε σχέση με την πραγματική της γεωγραφική θέση. Την ίδια ώρα, ο αξιωματούχος της JMA, Σίνια Τσουκάντα, ανέλαβε να δώσει εξηγήσεις στους δημοσιογράφους. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη σημαντική ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκε στο κοινό» δήλωσε ο εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας τη δυσλειτουργία του συστήματος.

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