Ιαπωνία: Πήδηξε από τον 11ο όροφο - Έπεσε πάνω σε περαστική και τη σκότωσε, ο ίδιος επέζησε

Snapshot Ένας 29χρονος στην Ιαπωνία πήδηξε από τον 11ο όροφο και τραυμάτισε θανάσιμα μια 23χρονη περαστική, ενώ ο ίδιος επέζησε.

Ο πατέρας της κοπέλας ξεκίνησε εκστρατεία συλλογής υπογραφών ζητώντας να δικαστεί ο άνδρας για φόνο με πιθανό δόλο.

Ο ύποπτος συνελήφθη με την κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω βαριάς αμέλειας και υποβάλλεται σε ψυχιατρική εξέταση για την ποινική του ευθύνη.

Ο πατέρας της νεαρής υποστηρίζει ότι ο ύποπτος γνώριζε τον κίνδυνο που προκαλούσε και δεν θεωρεί επαρκή τη συγγνώμη του.

Νομικοί στην Ιαπωνία αναφέρουν πως είναι δύσκολο να αποδειχθεί νομικά ο δόλος στην υπόθεση λόγω αβεβαιότητας σχετικά με την πρόθεση και το αποτέλεσμα της πτώσης. Snapshot powered by AI

Στην Ιαπωνία, ένας 29χρονος άνδρας που πήδηξε από τον 11ο όροφο προκάλεσε το θάνατο μιας 23χρονης κοπέλας πάνω στην οποία έπεσε, ενώ ο ίδιος επέζησε.

Ο πατέρας της κοπέλας, αρνείται την εκδοχή του ατυχήματος και ξεκίνησε εκστρατεία συλλογής υπογραφών για να δικαστεί ο άνδρας για φόνο.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ναγκόγια, όταν ο νεαρός πήδηξε από το μπαλκόνι του 11ου ορόφου μιας πολυκατοικίας 12 ορόφων. Στο πεζοδρόμιο περαπτούσε η 23χρονη Χόρα Ινάμπα, όοταν ο 29χρονος έπεσε πάνω της .

Japonya'da 29 yaşında bir kadın, intihar etmek için 11. kattan atladı ve yoldan geçen bir kızın üzerine düştü. — Yoldan geçen kız hayatını kaybederken, intihar eden kadın hayatta kaldı. — Hayatını kaybeden kızın babası, intihar eden kadının cinayetten yargılanması için imza kampanyası başlattı. — İmza kampanyasına yaklaşık 45.000 kişi katıldı. https://t.co/zmfd6KDTCN — BPT (@bpthaber) October 12, 2026

Η νεαρή γυναίκα, που τραυματίστηκε σοβαρά, έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Ο 29χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και παρέμεινε για κάποιο διάστημα σε κώμα, επέζησε τελικά.

Ο πατέρας του νεαρού κοριτσιού, Κέντζι Ινάμπα, ο οποίος μίλησε στον ιαπωνικό Τύπο μετά το θάνατο της κόρης του, περιέγραψε τον πόνο που βιώνει.

Ο θλιμμένος πατέρας μοιράστηκε επίσης την τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων που είχε με την κόρη του, η οποία του είχε πει ότι σχεδίαζε να πάει για δείπνο στο σπίτι του την επόμενη μέρα. Ο πατέρας της είπε ότι ένιωθε μεγάλη χαρά που θα ξανασυναντιόταν με την οικογένειά του μετά από περίπου εννέα μήνες, αλλά αυτή η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο 29χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τον 11ο όροφο, νοσηλεύτηκε για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο. Αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του, ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση στα τέλη Αυγούστου και συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω βαριάς αμέλειας. Ξεκίνησε διαδικασία ψυχιατρικής εξέτασης με σκοπό την αξιολόγηση της ποινικής ευθύνης του υπόπτου.

Ο πατέρας της ο οποίος ξεκίνησε νομική μάχη μετά το θάνατο της κόρης του, αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τον ύποπτο τρεις φορές. Ανέφερε ότι ο ύποπτος του ζήτησε συγγνώμη, δήλωσε ότι δεν θεωρεί αυτή τη δήλωση επαρκή. Ο Ινάμπα ισχυρίστηκε ότι, σε μία από τις συναντήσεις, ρώτησε τον ύποπτο αν πήδηξε χωρίς να δώσει σημασία στο γεγονός ότι κάτω υπήρχαν άνθρωποι και ότι κάποιος θα μπορούσε να πεθάνει, ενώ ο ύποπτος απάντησε: «Ναι, έτσι είναι».

Ο πατέρας υποστήριξε ότι αυτή η απάντηση αποδεικνύει ότι ο ύποπτος γνώριζε ότι έθετε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων.

Ο Κέντζι Ινάμπα, ο οποίος αντιτίθεται στο να θεωρηθεί ο θάνατος της κόρης του απλώς ατύχημα, ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκστρατεία συλλογής υπογραφών για να δικαστεί ο ύποπτος για φόνο με πιθανό δόλο. Πάνω από 45.000 άτομα υποστήριξαν την εκστρατεία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, Ιάπωνες νομικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι εύκολο να γίνει δεκτή μια τέτοια κατηγορία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το γεγονός ότι δεν είναι βέβαιο ότι το άτομο που πήδηξε από ύψος θα χτυπούσε έναν πεζό κάτω δυσκολεύει τη νομική απόδειξη του δόλου για φόνο.