Σεισμός 5,3 Ρίχτερ έπληξε το Θιβέτ - Αισθητός και στο Νεπάλ

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το Θιβέτ, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές και στο Νεπάλ, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη μεγάλη καταστροφή που έπληξε την παραμεθόρια περιοχή των Ιμαλαΐων στις 26 Αυγούστου.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές μετά τον σεισμό.

Η κατάρρευση ενός παγετώνα σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια ορμητική ροή νερού, λάσπης και συντριμμιών, καταστρέφοντας κοινότητες στην επαρχία Ρασούβα του Νεπάλ και σε τμήματα του Θιβέτ.

Η καταστροφή κατέστρεψε σπίτια, δρόμους και γέφυρες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τουλάχιστον 11 έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας επηρεάστηκαν, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται παρά το δύσβατο έδαφος, τα πολλά συντρίμμια και τις κατεστραμμένες οδούς πρόσβασης.