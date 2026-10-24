Νέος σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στο αρχιπέλαγος του Βανουάτου μετά από δόνηση 7,2 βαθμών, με τις αμερικανικές αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκδήλωσης καταστροφικών κυμάτων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέος σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στο αρχιπέλαγος Βανουάτου με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, προκαλώντας ισχυρές δονήσεις στις κατοικημένες περιοχές.
  • Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού προειδοποίησε για πιθανά επικίνδυνα κύματα τσουνάμι σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.
  • Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία για προφύλαξη από πιθανό κύμα τσουνάμι.
  • Η κυβέρνηση του Βανουάτου εργάζεται για την αποκατάσταση επικοινωνιών με τις απομακρυσμένες κοινότητες μετά τον σεισμό.
  • Το Βανουάτου βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια περιοχή με συνεχή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
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Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τα ξημερώματα το μικρό αρχιπέλαγος των Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Εγκέλαδος χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα ανοιχτά της νησιωτικής χώρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των διεθνών δικτύων γεωλογικής παρακολούθησης. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται μόλις στα 10 χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Ο εξαιρετικά επιφανειακός χαρακτήρας της δόνησης μεγιστοποίησε την ένταση που έγινε αισθητή στις κατοικημένες περιοχές.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση του φαινομένου, το εξειδικευμένο Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC), το οποίο εδρεύει στη Χαβάη, προχώρησε σε έκτακτη ανακοίνωση. Βασιζόμενοι στις προκαταρκτικές παραμέτρους της σεισμικής δόνησης, οι ειδικοί του κέντρου προειδοποίησαν ξεκάθαρα ότι επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο. Όπως ανακοινώθηκε, τα νερά που περιβάλλουν τα νησιά ενδέχεται να υποστούν απότομες και βίαιες μεταβολές στη στάθμη τους.

Στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Οι αρχές των νησιών κάλεσαν τον πληθυσμό των παράκτιων ζωνών να μετακινηθεί άμεσα σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, υπό τον φόβο ενός σαρωτικού κύματος. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Βανουάτου προσπαθεί να αποκαταστήσει την πλήρη επικοινωνία με τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες του αρχιπελάγους. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα βρίσκεται ακριβώς πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, μια γεωλογική ζώνη όπου η συνεχής τριβή των τεκτονικών πλακών γεννά σχεδόν καθημερινά ισχυρούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

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