Σεισμικό χάος στην Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι μετά από 12 δονήσεις, εκκενώθηκαν σχολεία

Snapshot Σεισμικό κύμα μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σικελία, με κύρια πληγείσες περιοχές τη Μεσσήνη και το Παλέρμο.

Εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για τσουνάμι, με προληπτική εκκένωση σχολείων και δημοσίων κτιρίων στη Σικελία.

Συνολικά καταγράφηκαν 12 σεισμοί με μέγεθος άνω των 3,0, με επίκεντρο στην Τυρρηνική Θάλασσα κοντά στα Αιολικά Νησιά.

Η Πολιτική Προστασία της Σικελίας κήρυξε κατάσταση συναγερμού και ετοιμότητα επέμβασης στους πληγέντες δήμους.

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, αλλά υπήρξε διακοπή ρεύματος στη Νάπολη και τραυματισμός ενός ατόμου στην περιοχή Ποτσουόλι. Snapshot powered by AI

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Ο ισχυρότερος σεισμός καταγράφηκε με μέγεθος 5,7 περίπου στις 12:20 μ.μ. στη Σικελία, με τις περιοχές της Μεσσήνης και του Παλέρμο να είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο.

🔴 Magnitude 5.7 Earthquake Strikes Southern Italy As Schools Evacuated 🔴 🇮🇹 Southern Italy | October 23, 2026 A magnitude 5.7 earthquake has struck the Tyrrhenian Sea north of Sicily, sending tremors across southern Italy. Schools have been evacuated in Palermo, with shaking reported across Sicily and parts of mainland Italy. The earthquake follows several days of seismic activity in the region, including a magnitude 4.3 tremor shortly before the larger shock. Emergency services are responding as authorities assess the situation. We will have further updates later as more information becomes available. #Italy #Earthquake #Sicily #Breaking #SeismicActivity — Above The Norm News (@abovenormnews) October 23, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα της Τυρρηνικής Θάλασσας, βορειοδυτικά των Αιολικών Νήσων, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας.Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι και οι 11 υπόλοιποι σεισμοί είχαν μέγεθος άνω του 3,0.

⚠️ UPDATE: An M5.7 earthquake struck the Tyrrhenian Sea off Sicily, Italy, at PM local time. Centered 61 km WNW of Leni at a depth of 10 km, it reportedly caused widespread rolling shaking along coastal areas. Terremoto - Sismo - Temblor - Italy - Sicily - Leni - Palermo - Messina - Trapani — GeoTechWar (@geotechwar) October 23, 2026

Τα σχολεία στην πρωτεύουσα της Σικελίας και μέχρι τη Μεσσήνη εκκενώθηκαν προληπτικά, μετά την έκδοση πορτοκαλί προειδοποίησης για τσουνάμι.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα, διέταξε την άμεση κήρυξη κατάστασης συναγερμού και την «ετοιμότητα για επέμβαση» στους πληγέντες δήμους.

Εκκενώθηκε επίσης ένα δικαστικό μέγαρο στο Τράπανι, καθώς δεκάδες ανήσυχοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 11:04 π.μ. στο αρχιπέλαγος των Αιολικών Νήσων.Αυτό συμβαίνει ένα χρόνο αφότου η Νάπολη συγκλονίστηκε από τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Τα σπίτια μετατράπηκαν σε ερείπια μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 4,4 Ρίχτερ που συγκλόνισε την πόλη τον Μάρτιο του 2025.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένες περιοχές της Νάπολης διακόπηκε επίσης σοβαρά λίγο μετά τη 1 π.μ. τοπική ώρα, όταν σημειώθηκε ο πρώτος σεισμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε στη γειτονική πόλη Ποτσουόλι, η οποία βρισκόταν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

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